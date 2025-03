'Com si fos ahir' del 19 de març: La situació es complica per al Joel al Bar Ferni

El capítol de 'Com si fos ahir' del dimecres 19 de març, dia del pare, arriba amb diverses trames però aparentment cap tindrà relació amb aquesta festivitat.

El dia comença amb la preparació d'un pica-pica especial al gimnàs. El Marc ha decidit fer una videotrucada des de Madrid – tot i que a ell no el veurem – per motivar el personal. L'Eva, encarregada d’anar a buscar el menjar a la Barnateca, decideix posar-lo en uns tàpers seus per anar més ràpid i facilitar-ne el transport. Aquesta decisió, aparentment trivial, té conseqüències inesperades quan l'Andreu (Marc Cartes) i l'Ivan es mengen les sobres. Intoxicació a la vista.

El Jess marxa de Barcelona

En un altre front, la situació del Jess arriba a un punt crucial. El noi decideix marxar de Barcelona per distanciar-se definitivament del Ferni i del perillós món en què s'ha vist immers.

| TV3

Aquesta decisió valenta i dolorosa la comparteix amb el Joel, qui ja havia començat a sospitar sobre la naturalesa del negoci il·lícit en què estava involucrat. Inspirat per la valentia del Jess, el Joel comunica directament al Ferni que ja no vol seguir treballant amb ell.

El Ferni no s’ho agafa bé i sospita. Amb bones paraules intenta donar la volta a la situació i li diu que la seva mare és egoísta. Com reaccionarà el Joel? Més tard el veiem passejant amb la Griselda. La Marta se’ls troba i per la cara que fa sospita ràpidament alguna cosa. La trama del Joel s’està complicant per totes bandes i el noi, un dels personatges més estimats pels fans de la sèrie, pot acabar malament.

L'Ismael continua fent castells i l'Aloma se n'està cansant

Mentrestant, l'Ismael viu un moment de reflexió personal, admirant profundament el caràcter independent de la Itziar. La Itziar també parla amb la Gemma sobre la venda del pis. Aquesta admiració el porta a imaginar-se un futur ideal, en què tots dos puguin continuar treballant junts i fins i tot muntar el seu propi bar.

| Instagram, Africa Images, XCatalunya

No obstant això, aquesta fantasia xoca frontalment amb la realitat de l'Aloma, que se sent molt distant d’aquestes idees i podria començar a plantejar-se seriosament el futur de la seva relació amb l’Ismael. L’Aloma parla amb la seva part i l’Àngela la fa dubtar sobre si seguir amb l’Ismael o anar amb el Borja, pel qui podria sentir alguna cosa.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 19 de març de 2025?

El tercer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i set minuts de la tarda. Sembla ser que cada dia comença més tard. Tindrà una durada, segons la programació oficial de TV3, de trenta-vuit minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.