José Elías habla de autónomos y empresarios y cabrea a funcionarios

José Elías, uno de los empresarios más conocidos de España, ha causado revuelo tras sus declaraciones en el pódcast Búscate la vida. En él, denunció la situación crítica que viven los autónomos en el país: “Todos los que conozco están jodidos”. Estas palabras han encendido el debate en redes y medios de comunicación.

No es la primera vez que Elías se pronuncia sobre temas laborales, pero esta vez lo ha hecho con un tono mucho más directo y combativo. Elías, líder de importantes inversiones en energía y movilidad, aseguró que montar un negocio en España es prácticamente un acto de heroísmo. “Los primeros cinco años son de pasar hambre”-.

Un sistema que no perdona errores

El empresario lamentó que las condiciones fiscales y legales castigan al autónomo desde el primer día. “Te obligan a pagar sin que hayas ingresado un euro. Y si fallas, no hay red que te sostenga”, añadió. También puso el foco en la desigualdad entre trabajadores por cuenta ajena y autónomos.

| TV3, Instagram, XCatalunya

“¿Dónde están los derechos de paternidad, los fines de semana libres o las 37 horas y media? Eso no existe para nosotros”. Lejos de hablar desde la teoría, Elías recalcó que sus palabras se basan en hechos vividos en su entorno. “Yo no veo a ningún autónomo que trabaje menos de 12 horas o que no llegue a fin de mes”, dijo con preocupación.

El riesgo de emprender hoy en España

Las afirmaciones del empresario no son anecdóticas. Según datos recientes, más del 60% de los nuevos autónomos abandonan la actividad antes de los tres años. La falta de ayudas, la presión fiscal y la inseguridad jurídica son factores clave. Elías advierte que esta situación no solo perjudica al emprendedor, sino a todo el tejido productivo del país.

| YouTube, Canva Creative Studio, XCatalunya

“Sin autónomos, no hay innovación, no hay empleo, no hay futuro”, sentenció. Desde su perspectiva, ser asalariado es mucho más rentable y seguro. “Te pagan cada mes, tienes derechos, vacaciones… Ser autónomo en cambio es sobrevivir, no vivir”, resumió en su podcast.

Una crítica que va más allá de la queja

El empresario no se limitó a criticar: también planteó la necesidad urgente de reformas. “O cambiamos las reglas o el sistema se desangra. No puedes exigir lo mismo a quien no tiene estabilidad que a una gran empresa”, explicó. En sus palabras, se intuye una llamada al legislador: menos burocracia, más incentivos, y sobre todo, un modelo que no penalice al pequeño.

“Hay que entender que sin pequeños proyectos no hay grandes logros”, remató. Diversos colectivos de autónomos han respaldado sus palabras, considerándolas una verdad incómoda que pocos se atreven a decir en voz alta. El vídeo del pódcast ya acumula miles de visualizaciones.

La revelación final que estremece al sector

Pero lo más impactante de su intervención llegó al final: José Elías confesó que él mismo, a pesar de ser millonario, jamás volvería a empezar desde cero como autónomo en España. “No lo haría. Me arruiné una vez y sé lo que es, pero hoy en día sería aún más difícil. Con este sistema, te matan antes de que nazcas como emprendedor”.

Esa declaración, dicha con contundencia, es vista por muchos como el reflejo de una verdad alarmante: si alguien con éxito, recursos y contactos desaconseja lanzarse por cuenta propia, ¿qué esperanza queda para quien apenas empieza?

Las palabras de Elías han servido como altavoz de una realidad que cada día golpea a cientos de miles de personas. Y mientras el debate crece, el sistema sigue sin ofrecer respuestas reales a quienes deciden crear valor por sí mismos.