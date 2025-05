'Com si fos ahir' 22 de maig: La Marta es complica la vida... encara més

El capítol de Com si fos ahir del dijous 22 de maig arriba carregat de confiança, secrets revelats i noves temptacions sentimentals que poden complicar la vida dels protagonistes.

La Marta es troba davant d’una decisió arriscada. Necessita el cotxe i li demana al Litus per assistir a una reunió en un polígon industrial, un entorn que de per si ja genera certa intranquil·litat. Durant la conversa, la Marta confessa al seu germà que ha decidit donar un vot de confiança a l’Esteve, tot i els antecedents de violència i inestabilitat que ell arrossega.

La Marta s’està posant en un terreny que no coneix. Tot pot acabar malament. Independentment de si l’Esteve està canviant o no, si se n’acaba enamorant – com alguns seguidors de la sèrie creuen que passarà – será un daltabaix per a tothom.

Més misteris en relació a la Vane

Mentrestant, al pis compartit, el Marcel, en un dels seus habituals moments de curiositat, remena una capsa amb objectes personals de la Vane. Allà hi troba unes fotografies que criden la seva atenció i que creu que poden ser claus per entendre millor aspectes ocults del passat de la Vane o el seu comportament recent.

Aquest descobriment pot obrir la porta a nous secrets o a situacions incòmodes entre els dos companys, especialment si el Marcel es planteja compartir el que ha descobert o utilitzar-ho per acostar-se més a ella. La Vane és un personatge molt misteriós. Què amaga el maniquí? De fet… què amaga ella en general? A més la Vane pregunta sobre si el Marcel té nòvia. I no oblidem que a l’Isern li agrada la Vane.

La Cèlia dubta

En un altre front, l’Eugeni, fidel a la seva actitud seductora i misteriosa, continua el procés de flirtejar amb la Cèlia i la convida a prendre un cafè. Allà li diu que la vol veure fent entrevistes de feina. La Cèlia, que ja ha viscut una situació confusa amb l’Eugeni i sap que això pot complicar-li tant la vida professional com la personal, intenta mantenir distància.

No obstant això, no pot evitar sentir-se atreta per ell, fet que la posa en una situació complicada. Aquesta atracció podria fer perillar la seva estabilitat emocional i, fins i tot, el clima dins la consultoria. I el Quique, per ara, sense saber res.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 22 de maig de 2025?

El penúltim episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i tres minuts de la tarda. Tindrà una durada de trenta-sis minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.