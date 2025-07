Viu a Barcelona, no vol aprendre català i Jorge Javier Vázquez la deixa muda

Fa tot just dos dies, un testimoni anònim va sacsejar ‘El diario de Jorge’. Una història que va començar com un simple retrobament entre amigues, però que va acabar posant damunt la taula un tema crucial: la llengua i la integració cultural a Catalunya. El que semblava una conversa domèstica es va transformar en un debat que va ressonar més enllà del plató.

El que va passar al plató: amistat i llengua al focus

Ana María, una argentina que fa 14 anys que resideix a Barcelona, va acudir al programa per aclarir la seva relació amb la seva amiga María Dolors. La discussió va començar quan Ana María li va retreure que no sempre la inclou en els seus plans. La conversa va derivar aviat cap a un motiu inesperat: segons Ana María, ella evita aquestes trobades perquè “hi ha grups que parlen català” i, tal com va afirmar sense embuts, “no m’agrada el català”.

Quan Jorge Javier li va preguntar quant temps fa que és a Catalunya, la resposta va ser directa: “Encara que visqués 50 anys més, no l’aprendria perquè no m’agrada”. El presentador no va trigar a respondre amb contundència, defensant el català com a part integral de la cultura catalana i afirmant que el rebuig sorgia “per manca de voluntat”, no pas per dificultat.

| Telecinco

Les paraules de Jorge Javier i les reaccions en directe

Jorge Javier Vázquez no es va contenir. Amb la seva barreja d’ironia i fermesa, va recordar a Ana María que aprendre català no esborra el castellà. El seu comentari més punyent: “És clar, el català produeix l’efecte que t’entra per una orella i t’esborra el castellà. Mare de Déu…”

La televisió i les xarxes socials van reaccionar ràpidament. Usuaris a X van elogiar la defensa del presentador cap a una llengua oficial. Així mateix, alguns espectadors van assenyalar que més enllà d’una discussió entre amigues, la situació reflecteix quelcom freqüent: “persones que viuen a Catalunya sense integrar-se al pluralisme lingüístic”.

Aprendre català: imprescindible per viure a Catalunya

A Espanya, la convivència lingüística a comunitats amb llengua cooficial sempre ha estat una qüestió delicada. Catalunya valora la seva llengua no només com a codi de comunicació sinó també com a identitat cultural. En aquest sentit, la posició d’Ana María és difícil d’entendre.

| Telecinco

No és el primer episodi als mitjans sobre argentins a Catalunya que se senten incòmodes quan interactuen en català. El mes passat, una influencer pública es va queixar per sentir-se contestada en català tot i el seu accent reconeixible.

'El Diario de Jorge'

‘El diario de Jorge’, que ja ha estat renovat per 92 entregues més gràcies al seu èxit (al voltant de 782 000 espectadors de mitjana a l’abril), no trigarà a portar més testimonis polèmics. Aquest cas afegeix una qüestió difícil sobre la qual reflexionar: pot una comunitat dubtar a acollir sense exigir una mínima integració lingüística?

Mentrestant, Jorge Javier reforça la seva imatge de presentador capaç de convertir una discussió personal en un mirall per a tota una societat. I Ana María, tot i que tampoc renega de residir a Barcelona, es manté ferma: el seu rebuig a la llengua catalana continua sent la seva postura. El que desperta preguntes: fins a quin punt es pot o s’ha d’entendre aquesta elecció?