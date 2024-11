Jordi Roca, pastisser de moda, la seva dona a qui envejaràs si ets llaminer

per Pol Nadal

Tots els amants de la cuina coneixen el Celler de Can Roca. El restaurant està ubicat a Girona i és considerat dels millors restaurants del món, amb tres estrelles Michelin. Joan Roca és el xef, Josep Roca n'és el sommelier i s'ocupa de gestionar la sala. El tercer és Jordi Roca, que s'ocupa de donar el toc final, amb la passió per les postres.

Jordi Roca és el germà petit dels cèlebres germans Roca. Ell ha estat una peça clau en l'èxit del restaurant, on sempre s'ha ocupat de la secció de postres. Té molt de talent per barrejar sabors i textures i això l'ha convertit en un dels millors cuiners del món. Tothom vol acabar amb unes postres excel·lents.

El Celler de Can Roca va néixer en un ambient profundament familiar. Els pares dels germans Roca ja tenien un restaurant anomenat Can Roca, ubicat al mateix barri de Girona. Allà van començar a formar-se a l'ofici des de joves.

Els fills van viure en aquest entorn familiar relacionat amb la cuina i amb el negoci de l'hostaleria i aquest ambient és el que l'ha convertit en excel·lents cuiners. Concretament, als millors cuiners del món.

Família de Jordi Roca

Una de les persones més afortunades és Alejandra Rivas, esposa de Jordi Roca, que gestiona la gelateria Rocambolesc. Està situada al centre de Girona. Rocambolesc és una gelateria que reflecteix el mateix esperit innovador del Celler de Can Roca. La seva ubicació és immillorable: al bell mig de la ciutat, al carrer Santa Clara.

La parella comparteix un altre projecte en comú: una filla de cinc anys. Alejandra comparteix sovint fotos de la nena: una nena de cinc anys encantadora. Com la mare, són l'enveja dels llaminers. Són l'enveja de tots aquells que gaudeixen menjant postres i que esperen que s'acaba un dinar o un sopar.

Rocambolesc, més que una botiga de gelats

Rocambolesc va obrir les portes a Girona com un projecte creatiu i familiar. Està ubicada a Carrer Santa Clara 50 i els clients poden gaudir d'una varietat de gelats únics i postres. Tots ells estan inspirats en la creativitat del Jordi.

Entre els productes destacats hi ha els gelats amb toppings personalitzables, pols amb formes divertides creats amb motlles 3D. Cal no oblidar el famós “Panet” (brioix farcit de gelat). També ofereixen terrines per emportar i una àmplia gamma de toppings artesanals.