Així ha canviat Ricardo Gómez, l'actor de moda a TV3 amb un català perfecte

per Antoni Mateu-Arrom

Qui fos en el seu moment "Carlitos" de la sèrie "Cuéntame cómo pasó" torna a estar en primer pla. El motiu? La seva aparició a una coneguda sèrie de la televisió catalana. Després d'haver estat durant 19 temporades a la família Alcántara, no només canvia de registre, sinó que també canvia d'idioma.

La nova llar de l'actor no és altra que Cites Barcelona. La sèrie torna per enamorar l'audiència amb les històries dels protagonistes. Ho fa carregada de novetats, entre les quals hi ha l'aparició de Ricardo Gómez, que tindrà cites amb una altra actriu molt reconeguda dins del panorama audiovisual català.

Un català perfecte

Gómez va començar la seva carrera l'any 2001 encarnant Carlitos Alcántara, amb només set anys. Tot i això, sempre havia gravat en el seu idioma natal: el castellà. La novetat? Ha participat al rodatge de la sèrie, i ho ha fet després d'haver estudiat l'idioma per poder-lo parlar amb fluïdesa.

"Cites Barcelona" torna el 16 d'octubre a 3Cat

A més de reaparèixer parlant un català perfecte, l'actor protagonitzarà cites amb l'actriu catalana Anna Castillo. Natural de Barcelona (1993), ha participat en pel·lícules com "Nowhere", "Donde caben dos" o "Mediterráneo". La nova temporada de Cites Barcelona està disponible per veure's a la plataforma 3Cat des del passat 16 d'octubre.

| Wikipedia

Com va aprendre català

L'actor de la segona temporada de Cites Barcelona ha declarat ElNacional que "va començar a aguditzar l'oïda" davant el català. En una entrevista concedida ha fet conèixer que part del procés d'aprenentatge ha estat molt orgànic, a través de "col·legues que parlaven català". També, durant les seves estades estiuenques al país.

Explica, també, que a poc a poc es va anar “deixant anar” i que després d'un temps estudiant, “aquí hem arribat”. Això fa referència al moment que s'ha aventurat a gravar en català.

La reeixida carrera de Ricardo Gómez

Després de sortir de Cuéntame, l'actor ha diversificat la seva carrera, participant en projectes teatrals, cinematogràfics i en altres sèries de televisió. Al teatre, ha treballat en obres destacades com Rojo, en què va compartir escenari amb el veterà actor Juan Echanove, i Mammón, on va demostrar la seva versatilitat interpretativa.

En cinema, ha participat en pel·lícules com 1898: Los últimos de Filipinas (2016), on va interpretar un jove soldat en una de les històries més significatives de la història colonial espanyola. També Vivir dos veces (2019), una comèdia dramàtica sobre l'Alzheimer.