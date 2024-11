L'emotiva dedicatòria de Miguel Gutiérrez (Girona FC) a les víctimes de la DANA

Aquest cap de setmana sens dubte el futbol ha passat a un segon pla a causa de la greu catàstrofe que ha fuetejat la Comunitat Valenciana i part de Castella. En total ja són més de 200 persones les que han mort, i s'ha esmentat que hi pot haver més de 2.000 desapareguts. El temporal segueix present a gran part de la zona, i les conseqüències han estat debastadores, fet que ha obligat milers de persones a haver d'abandonar casa seva.

D'altra banda, els diferents partits que estaven programats per a aquest cap de setmana que tenien lloc a València han estat suspesos. Moltes persones, a més d'aquestes trobades del país valencià, també han demanat que se suspengués la resta de la jornada. Tot i això, els altres partits han acabat desenvolupant-se, i els mateixos clubs han aprofitat l'ocasió per rendir respecte a les víctimes i dedicar als afectats els gols marcats.

Les dedicatòries al Girona-Leganès

El temporal provocat per la DANA ha afectat també Catalunya, però en menor mesura i sense unes catàstrofes climàtiques semblants a les viscudes al país valencià. El dia d'avui al Girona-Leganès hem vist com la primera part ha estat marcada pel mal temps, amb una pluja i un cel molt gris com a protagonistes. A més, aquests primers 45 minuts han tingut els gols i les dedicatòries com a protagonistes del mateix.

| YouTube, XCatalunya

El primer moment emotiu ha arribat abans que l'àrbitre xiulés l'inici del matx, amb un minut de silenci respecte a tots els morts pel temporal. Després d'això, la pilota ha començat a rodar, i hem vist fins a quatre gols al primer temps. L'encarregat d'obrir el marcador ha estat Miguel Gutiérrez, que ha aprofitat el gol per dedicar el seu gol a Henry en una samarreta blanca que ha alçat el cel català.

"Va per tu Henry, força València", es podia llegir a la samarreta que ha mostrat el lateral esquerre del Girona. Tot i això, no sabem qui és aquest tal 'Henry' al qual esmenta Miguel, encara que pel que sembla es pot tractar d'un amic íntim o un familiar. Després d'això, Renato Tapía ha posat les taules al marcador, però l'empat ha durat més aviat poc, ja que Arnau Martínez ha aprofitat una centrada perfecta de Miguel.

El jugador del planter del Girona ha posat el 2-1 a l'electrònic i ha seguit els mateixos passos del seu company, alçant una altra samarreta en tribut a les víctimes. Aquesta vegada, la indumentària es tractava d'una del mateix Girona, amb un missatge dirigit als valencians al dorsal de la mateixa. Tot i així, els locals han vist com un altre cop, el Leganés ha aconseguit empatar el matx, aquesta vegada a través d'un gran gol de Juan Cruz per l'escaire.