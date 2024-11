Helena Garcia Melero triomfa a Madrid amb la seva filla

per Antoni Mateu-Arrom

Helena Garcia Melero, ha aconseguit un triomf personal a Madrid després d'haver passat "un cap de setmana per recordar" en família, tal com ella mateixa ha compartit a través del seu compte oficial d'Instagram.

Al costat de la seva filla, Blanca Vehils, ha dut a terme un recorregut per la capital espanyola que ha estat ple de música, art, cultura i també, esport --encara que des de la distància-- ja que va coincidir amb el cap de setmana de " El Clàssic".

La ruta de somni de Melero a Madrid

El concert de Joan Dausà al Palau de Vistalegre ha estat un dels moments clau del viatge. Aquest esdeveniment va reunir milers de seguidors de l'artista català. A més, va ser una oportunitat perfecta perquè la veterana de la televisió catalana compartís moments de complicitat amb la seva filla i celebrés la seva passió per la música en directe.

La presentadora es va mostrar emocionada i orgullosa, i va publicar diverses fotos a les seves xarxes socials. Meleroés una de les cares més estimades de la televisió catalana, i no és estrany que comparteixi llampades de la seva vida fora de la pantalla, on sol gaudir de les seves grans aficions: la música, l'esport, la cultura i l'art.

| TV3

El cap de setmana de "El Clàssic"

Durant el concert, a més de corejar les cançons de Dausà, Melero va aprofitar per seguir "El Clàssic" entre el Barça i el Reial Madrid, on els culers van guanyar per golejada els merengues amb un espectacular 0-4.

La connexió de Melero amb la seva filla Blanca va quedar reflectida a les imatges que van compartir a les xarxes, on se les veu gaudint del concert i de l'atmosfera madrilenya. Blanca, que segueix els passos de la seva mare en elegància i simpatia, va demostrar el seu orgull al deixar tendres comentaris a les publicacions que es van compartir a Instagram.

La vida fora dels platós

Aquest tipus d'escapades són freqüents a la vida de Melero. Amant de la cultura catalana, Melero recolza amb entusiasme artistes catalans com Joan Dausà, i mostra el seu compromís amb la música i la cultura de Catalunya, fins i tot en escenaris fora de la comunitat.

La seva escapada a Madrid ha estat un reflex del seu esperit inquiet i el seu amor per les arts, característiques que han esdevingut una de les figures més entranyables i seguides de la televisió catalana.