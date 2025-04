Una nova informació sobre la mort de Gene Hackman que ho confirma tot

La mort del llegendari actor Gene Hackman i la seva esposa, Betsy Arakawa, ha donat un gir inesperat després de la revelació de nous detalls sobre les condicions en què vivien. Encara que inicialment es va pensar que ambdós van morir per causes naturals, recents informes han tret a la llum una possible infestació de rosegadors a la seva propietat de Santa Fe, Nou Mèxic, la qual cosa podria haver influït en el tràgic desenllaç.

El que va passar

El 26 de febrer de 2025, les autoritats van trobar els cossos sense vida de Gene Hackman, de 95 anys, i Betsy Arakawa, de 65, a la seva residència. Les investigacions inicials van apuntar que Arakawa va morir al voltant del 12 de febrer a causa del síndrome pulmonar per hantavirus, una malaltia rara transmesa per rosegadors. Hackman, qui patia Alzheimer avançat, hauria mort aproximadament una setmana després per una malaltia cardíaca.

Una avaluació ambiental realitzada pel Departament de Salut Pública de Nou Mèxic va revelar la presència d'excrements, nius i rosegadors morts en diverses estructures auxiliars de la propietat, com garatges i coberts. Encara que la residència principal estava neta i sense signes d'infestació, els edificis annexos presentaven condicions propícies per a la proliferació de rosegadors.

Les autoritats sanitàries han confirmat que l'hantavirus és una malaltia rara però potencialment mortal, amb una taxa de mortalitat significativa. Es transmet als humans principalment a través del contacte amb excrements, orina o saliva de rosegadors infectats. En el cas d'Arakawa, es creu que va contreure el virus en estar en contacte amb àrees infestades de la propietat.

Veïns i amics de la parella han expressat la seva consternació per les condicions en què vivien. Alguns han assenyalat que, a causa de l'aïllament i l'avançada edat de Hackman, és possible que no es percatés de la mort de la seva esposa durant diversos dies. A més, un dels seus gossos també va ser trobat mort per inanició, la qual cosa reforça la teoria que Hackman podria haver estat sol i desorientat després de la mort d'Arakawa.

Aquest tràgic succés posa de manifest la importància de mantenir condicions sanitàries adequades a les vivendes, especialment en àrees rurals on la presència de rosegadors pot ser més comuna. També ressalta la necessitat de prestar atenció als símptomes de malalties rares i buscar atenció mèdica oportuna.

La comunitat artística i els seguidors de Hackman han retut homenatge a l'actor, recordant el seu llegat en el cinema i la seva vida al costat d'Arakawa. Mentrestant, les autoritats continuen investigant les circumstàncies exactes de la seva mort per aclarir tots els detalls.