Jordi Basté i Ricard Ustrell se'n van de vacances i ja tenen substituts

per Pol Nadal

Fa tot just una setmana, l'abraçada entre Jordi Basté i Ricard Ustrell durant el programa Col·lapse de TV3 va deixar una imatge poc habitual a les ones catalanes: dues icones de la ràdio fent pinya davant de la rivalitat acostumada per l'audiència.

Però ara que l'estiu s'acosta, els locutors es preparen per posar terra pel mig i gaudir d'unes vacances que tothom desitja. La gran incògnita, per descomptat, era qui agafaria el relleu als seus matinals. Ja s'han confirmat els noms, i tots dos relleus compten amb experiència.

El Món a Rac1

Jordi Basté, al capdavant d'El món a RAC1 des de 2007, ha convertit el seu magazín en el més escoltat de Catalunya: supera amb escreix la seva primera hora, amb més de 270.000 oients diaris. Aquest estiu, deixarà el plató el divendres 18 de juliol.

| 3Cat, XCatalunya

Qui prendrà el relleu és Sergi Ambudio, periodista ja habitual a la franja estival. Ambudio, a més de coordinar una secció d'aquest espai, ha estat per tercer any consecutiu el substitut de Basté, cosa que ofereix continuïtat i seguretat a l'audiència. Tot i que a les travesses apareixia Arnau Mañé, finalment serà Ambudio qui mantindrà el timó fins al retorn de Basté.

Catalunya Ràdio

Ricard Ustrell, premiat recentment amb el Nacional de Comunicació i ànima d'El matí, també farà una aturada d'estiu. El seu descans començarà el 7 de juliol, dues setmanes abans que Basté, i s'allargarà fins al setembre. L'emissora ha escollit Frederic “Fredi” Vincent com a substitut. Vincent, sotsdirector de l'equip d'Ustrell i part de La Manchester, ja ha demostrat la seva vàlua en diverses ocasions.

Reaccions a les xarxes socials

A les xarxes, els oients ja han començat a manifestar les seves opinions: destaquen la solvència d'Ambudio després de més de dos estius al capdavant, i confien que Vincent mantingui el to proper d'Ustrell. Hi ha qui expressa una mica d'incertesa; deixaran de sentir la xispa personal d'ambdós titulars per veus noves. Tanmateix, la trajectòria dels substituts genera optimisme i tensió continguda.

| Instagram, @jordibaste

La designació d'Ambudio i Vincent no és casual. Sergi ja ha aprofitat aquests mesos per demostrar que pot liderar un dels programes més influents de la ràdio catalana. Per la seva banda, Fredi Vincent té al darrere una experiència sòlida: ha estat sotsdirector de Col·lapse, conductor estival d'alguna franja de Catalunya Ràdio i renom a la Cadena SER.

Noves veus però mateix format

Aquest estiu, els matins a RAC1 i Catalunya Ràdio es vestiran amb noves veus però amb el mateix esperit: informar amb rigor i entretenir amb estil propi. Basté i Ustrell tornaran al setembre carregats d'energia, però fins aleshores serà interessant seguir l'evolució d'Ambudio i Vincent al capdavant dels matinals.