Jordi Basté i altres noms de la nova televisió socialprocessista

Al món de la televisió catalana es respira un aire de canvi que va molt més enllà de la programació convencional. Els espectadors de Catalunya han notat els últims mesos diversos rumors sobre la imminent transformació de La 2 Catalunya en una cadena amb identitat reforçada.

El que semblava una quimera fa tan sols uns anys s'està convertint en realitat. La nova 2Cat, cridada a ser el gran aparador audiovisual del país, comença a prendre forma i ho fa, com no podia ser d'una altra manera, envoltada de noms propis.

Les filtracions sobre fitxatges i programes no han parat de créixer a mesura que s'acostava setembre. L'estrena definitiva podria donar-se després de la Diada. Cal tancar acords de producció i assegurar que els noms que s'anuncien, de veritat, seran cada dia a la pantalla. N'hi ha per a això i per a molt més, ja que l'expectació entre els espectadors i la competència —especialment TV3— és màxima.

| FCB, Canva

Jordi Basté lidera les nits d'entrevistes en català

D'entre les novetats més sonades, destaca l'arribada de Jordi Basté a 2Cat amb un format d'entrevistes batejat com "Pla seqüència". Es tracta d'una de les grans apostes de la cadena per a l'horari de màxima audiència, un terreny on La 2 Catalunya no havia aconseguit fer-se un lloc. Basté, forjat a la ràdio i conegut pel seu perfil incisiu, però proper, serà l'encarregat de pilotar aquest projecte.

L'aterratge de Basté marca un gir en la programació nocturna i també envia un missatge a l'audiència. Molts espectadors havien demanat espais de referència cultural i social a la televisió pública. Així mateix, altres noms catalans reforcen la seva presència. Són els de sempre, perquè el missatge continuï. Toni Soler i Minoría Absoluta preparen "El año que naciste". D'altra banda, Crisàlide produeix "Y tú que harías", abordant dilemes ètics.

Més noms, mateix perfil

La reacció a les xarxes socials no s'ha fet esperar. Molts periodistes i figures públiques han celebrat l'arribada de cares com Gemma Nierga, amb el seu “Cafè de ideas". També Oriol Nolis, que es posarà al capdavant del magazín de migdia "Cafè macchiato". Finalment, Danae Boronat, que es va consolidar a la franja de tarda amb "El altavoz", continuarà aportant frescor i anàlisi.

| Instagram, @jordibaste

Des de la direcció de 2Cat, Oriol Fletes ha destacat en les seves primeres declaracions la voluntat de “construir una graella integradora i representativa”. Els primers moviments ja han provocat inquietud a TV3, que veu una clara competència amb un mateix missatge.

Més noms. Laura Fa i Lorena Vázquez podrien estrenar "Mamarazzi TV". Tot apunta que seran les encarregades d'oferir informació sobre premsa rosa.