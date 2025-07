Diana Gómez i Roger Escapa trenquen el seu silenci: Què els ha dit Leo Messi

Durant anys, Diana Gómez s'ha definit com una fanàtica impenitent del Barça. La seva passió, unida a la seva relació amb Roger Escapa, ha estat motiu de conversa entre els seguidors blaugrana. Però res els preparava per al que va passar a Miami: una trobada cara a cara amb el seu ídol, Leo Messi.

Ara, després d'unes setmanes de silenci, tots dos han decidit explicar què va passar de veritat i què els va dir l'astre argentí.

Viatge a Miami: molt més que unes vacances

A principis de juliol de 2025, Diana Gómez, coneguda sobretot pel seu paper en produccions catalanes, va viatjar amb la seva parella i el seu fill Gael a Miami. El pla no era casual: volien conèixer en persona Leo Messi, que des de llavors juga a l'Inter de Miami. Segons ha explicat l'actriu a les seves xarxes, es tractava d'una sorpresa que ni ells mateixos podien imaginar.

| @ didigmz

En una publicació recent a Instagram, la Diana ha explicat que “avui he tingut l'oportunitat de conèixer una persona que m'ha fet molt feliç durant els últims 20 anys”. Es referia a Leo Messi. Roger, per la seva banda, ha descrit el moment com “sorprenent i inoblidable”, especialment per la reacció del seu fill, que és un culer més.

Paraules de Leo Messi

Contràriament al que alguns rumors apuntaven, Messi no va respondre amb un autògraf fred ni una salutació ràpida i distant. Segons la parella, va tenir un gest càlid i proper, va entaular una breu conversa i va lloar la passió de la Diana pel Barça. Roger ha confessat que Messi va valorar molt l'aferrament de l'actriu al club i va comentar que “és meravellós trobar seguidors amb tanta devoció".

Tots dos revelen que Messi va preguntar pel seu fill, Gael, fins i tot suggerint en to amistós que la seva família hauria de posar al seu fill un nom especial. “Va ser com una picada d'ullet afectuosa, tot i que ells mai van voler anomenar-lo Messi”. Aquesta anècdota, segons ells, reflecteix la humilitat del jugador més enllà de la seva fama i el seu estatus.

| FC Barcelona, XCatalunya

Missatges a les xarxes socials

Després de la trobada, els missatges a Instagram de la Diana van rebre milers de “m'agrada” i comentaris de seguidors que celebraven la química entre fan i mite esportiu. La Diana va agrair públicament el respecte i la proximitat del futbolista, mentre que Roger va subratllar que “ha estat un dels moments familiars més autèntics que hem viscut”.

Aquesta trobada ha permès a la Diana i en Roger tancar un cercle simbòlic: viure en persona el somni de la seva vida futbolística. No es tracta només d'una història de fans o de selfies, sinó d'una connexió humana entre admirador i admirat.

Per a molts seguidors del Barça, aquesta història reforça la màgia de Messi més enllà de la gespa. I tu, lector: creus que aquest tipus de trobades canviaran la imatge pública dels grans ídols? Només el temps ho dirà, però el record per a aquesta família ja és inesborrable.