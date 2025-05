Los Javis y Alaska abandonan Mask Singer: Los nombres de los sustitutos

Antena 3 ha sacudido por completo el jurado de su exitoso programa 'Mask Singer', y la noticia ha dejado a los fans completamente descolocados. La nueva temporada, que ya está en marcha, llega cargada de sorpresas tanto en las máscaras como en el elenco de investigadores, que cambia casi por completo respecto a ediciones anteriores.

El adiós de Los Javis y Alaska

Los cambios más notorios comienzan por la despedida de Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis. Los populares directores, guionistas y productores habían estado presentes desde la primera edición del programa, convirtiéndose en parte esencial del ADN del formato. A ellos se suma también la baja de Alaska, otra de las figuras emblemáticas del jurado.

La única que repite asiento es Ana Milán. La actriz, que debutó como investigadora en la temporada anterior, ha logrado conquistar a la audiencia con su estilo desenfadado y su buen olfato para descubrir a los famosos ocultos bajo las máscaras. Será ella quien aporte continuidad a un panel completamente renovado.

| Antena 3, XCatalunya

Los nuevos fichajes: mezcla explosiva de estilos

El relevo lo toman tres nombres muy conocidos en la televisión española, pero que nadie esperaba ver juntos en un mismo plató. El primero es Juan y Medio, presentador con una larga trayectoria en Canal Sur y especialmente recordado por sus programas dirigidos a la tercera edad. Su fichaje ha sido una de las grandes sorpresas, aportando un perfil más amable, humorístico y familiar al programa.

La segunda incorporación es Ruth Lorenzo, cantante y exrepresentante de España en Eurovisión, que también ha brillado como jurado en otros formatos musicales. Su experiencia en escenarios internacionales y su olfato musical prometen darle un punto técnico y pasional al equipo de investigadores.

| Antena 3, XCatalunya

Y completa el trío de novedades Boris Izaguirre, un rostro polifacético que combina escritura, guionismo y televisión. Su estilo exuberante, su dominio de la palabra y su teatralidad natural encajan a la perfección con el espíritu extravagante de 'Mask Singer'. Además, su regreso a Atresmedia se produce tras su paso por Telecinco, donde participó en 'TardeAR' y otros espacios.

Donde no habrá cambios es en la presentación. Arturo Valls, que compagina el programa con otros proyectos como 'That's my jam' en TVE, continuará siendo el maestro de ceremonias. Pese a no tener contrato exclusivo con Antena 3, su vinculación con la cadena sigue siendo sólida y se mantiene como uno de los pilares fundamentales del formato.

Un cambio con un objetivo muy claro

El nuevo panel de investigadores supone un giro estratégico por parte de Antena 3. Con estos cambios, la cadena busca renovar energías, captar nuevas audiencias y recuperar la frescura del formato. La mezcla de veteranía, sensibilidad musical, humor y excentricidad promete una temporada muy imprevisible y divertida. Pero lo más impactante de todo no es la salida de Los Javis, ni la llegada de Juan y Medio.

Lo que ha dejado boquiabiertos a los seguidores es que uno de los nuevos investigadores... ¡proviene de Telecinco! Sí, Boris Izaguirre ha dado el salto de cadena tras su reciente paso por ‘TardeAR’, lo que demuestra que ‘Mask Singer’ está dispuesto a todo para seguir sorprendiendo. Y por lo que parece, lo está consiguiendo.