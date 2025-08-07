Javier Cárdenas plora perquè no el volen a cap televisió: Atac a Netflix

En el moment en què Netflix presenta dos projectes clau sobre Yurena —el documental “Continuo sent la mateixa” i la sèrie “Superestar”— el nom de Javier Cárdenas brilla per la seva absència. Aquesta omissió va desfermar una reacció inesperada per part del comunicador.
El desacord de Cárdenas amb Netflix
Netflix va estrenar recentment Continuo sent la mateixa, un documental sobre Yurena, abans Tamara, i la sèrie de ficció Superestar, dirigida per Nacho Vigalondo i produïda per Los Javis. Ambdós projectes recorren els orígens del fenomen “tamarisme”. Javier Cárdenas, reporter de Crónicas Marcianas que va impulsar Yurena, Leonardo Dantés o Paco Porras, no hi apareix. Cárdenas considera que va ser vetat per Netflix per no encaixar en la seva línia ideològica.
Declaracions de Cárdenas: la crítica al suposat biaix ideològic
En una entrevista amb El Mundo, Cárdenas afirma que la seva absència no li importaria si Netflix hagués volgut incloure'l. Insisteix que va ser exclòs per no compartir una visió "d'esquerres". Assegura que Netflix “És una plataforma molt d'esquerres… La gent que no som d'esquerres… a Netflix no li importem”. Afegeix que “han hagut de fer mans i mànigues per deixar-me al marge”.
Tot i la baralla pública, assegura guardar afecte per Yurena: “cuida la seva mare com ningú”, i defensa el seu llegat en la cultura pop. També aprofita per criticar Paco Porras, a qui qualifica de “paràsit” i destaca el seu propi programa FBI com a forma d'exposar-lo.
D'estrella mediàtica a discrepàncies públiques
Javier Cárdenas va ser clau en programes com Crónicas Marcianas i Hora Punta a TVE. Per això va ser reconegut a la ràdio i televisió durant anys. Tanmateix, després de l'enfonsament d'audiència del seu matinal a Europa FM, va ser acomiadat el maig de 2021 i va apostar pel pòdcast Levántate OK a OKDiario.
Des de llavors, ha decidit fer servir la seva visibilitat com a altaveu de la seva ideologia política, difonent missatges crítics sobre el PSOE. També ha estat taxatiu amb Podemos o Pedro Sánchez, cosa que ha reforçat la seva posició pública com a figura altament polaritzada.
Crítiques i silenci televisiu
Fins ara, no hi ha hagut resposta oficial de Netflix ni de l'equip de Superestar. Tampoc s'han posicionat altres personatges vinculats a aquest univers mediàtic, ni la producció ha donat explicacions. Mentrestant, a les xarxes socials, el seu cas ha generat converses sobre la solitud professional del comunicador i el seu possible esgotament mediàtic com a conseqüència.
Segons un tuit del perfil d'El Nacional, ell va pensar que la seva carrera havia acabat després de sentir-se apartat “de totes les televisions”. L'exclusió de Javier Cárdenas dels projectes sobre Yurena planteja també preguntes entorn de l'auge de les dretes i la seva tradicional ocupació de llocs de poder i repercussió pública.
Molts usuaris apuntaven que, més que un veto ideològic real, simplement es tractava d'una decisió editorial per manca de rellevància actual. Aquests arguments estaven justificats sota el pretext que tants altres simpatitzants amb ideologies de dretes continuen en rols de poder. Tot i que Cárdenas insisteix que la seva absència no li molesta, sí que deixa clar que esperava un reconeixement pel seu paper clau en popularitzar els protagonistes del “tamarisme”.