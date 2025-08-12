Javi Hoyos destapa tota la veritat sobre Gavi i Fermín

El vestidor del Barça viu un dels seus estius més agitats dels darrers anys. Entre la tensió per l'informe mèdic de Ter Stegen, l'adeu inesperat d'Íñigo Martínez, el fitxatge de Joan Garcia o la polèmica festa dels divuit anys de Lamine Yamal, hi havia un front que preocupava especialment els aficionats: la suposada mala relació entre Gavi i Fermín López.
Tot va començar amb una història publicada per Fermín a les xarxes socials, en què llançava un missatge contundent contra la traïció i la covardia. El text, que després va ser eliminat, va encendre totes les alarmes.
Molts van interpretar aquelles paraules com una indirecta enverinada cap a Gavi, un amic de tota la vida amb qui va compartir anys a La Masia. El rumor va créixer com l'escuma i aviat s'hi va afegir un altre ingredient al drama: les respectives parelles, Berta Gallardo i Ana Pelayo, que mai no han mostrat interacció pública ni es segueixen a les xarxes socials.
Les imatges que van encendre les especulacions
El Trofeu Joan Gamper va ser l'escenari on molts volien comprovar si hi havia alguna veritat en la història. Durant el discurs de Ter Stegen, les càmeres van captar Gavi i Fermín als extrems oposats del grup, sense creuar mirades ni paraules. Minuts després, un segon moment es va fer viral: Gavi s'acostava a saludar Sergi Roberto i, just llavors, Fermín abandonava la zona. Per a bona part de l'afició culer, aquestes dues seqüències eren la prova irrefutable que alguna cosa s'havia trencat entre ells.
En un entorn on qualsevol gest s'analitza al mil·límetre, les xarxes socials es van omplir de teories i comparacions amb altres amistats futbolístiques que van acabar refredant-se. Els mems, les captures i els vídeos van circular sense descans, reforçant la narrativa d'una ruptura sentimental en el terreny de l'amistat.
Javi Hoyos posa llum enmig del soroll
Va ser llavors quan el periodista i tiktoker Javier de Hoyos va decidir intervenir per aclarir la situació. Segons va revelar, havia parlat directament amb persones molt properes a tots dos futbolistes. Des de l'entorn de Fermín, la versió va ser taxativa: el comunicat esborrat no anava dirigit a Gavi, i qualsevol interpretació en aquest sentit era errònia. Pel que fa a Gavi, els seus afins van confirmar que la relació continua sent bona, tot i que van reconèixer que la proximitat d'abans ja no és la mateixa.
De Hoyos va explicar que l'allunyament és quelcom natural, fruit de l'evolució de la vida i de les etapes personals, sense cap rerefons de conflicte ni relació amb les seves parelles. “Hi ha moments en què l'amistat és més forta i d'altres en què baixa, però això no vol dir enemistat”, va resumir.
De nens de La Masia a companys d'equip
La relació entre Gavi i Fermín es remunta a quan eren tot just uns nens que compartien somnis i esforç a La Masia. Amb els anys, els seus camins es van creuar de nou al primer equip del Barça, la qual cosa molts veien com una història perfecta de superació i lleialtat. Avui, però, els seus llaços semblen més propis de dos companys de vestidor que de millors amics inseparables. De fet, tots dos ja havien coincidit abans a les categories inferiors del Real Betis.
Tant Gavi com Fermín afronten la temporada centrats en els seus objectius esportius i en contribuir a l'equip. El que passi a la seva vida personal, com sempre, quedarà darrere la porta del vestidor, un lloc on només ells saben què passa realment.