Jaime del Burgo trenca el seu silenci i revela un detall molt compromès dels Borbons

per Sergi Guillén

Jaime del Burgo és un personatge conegut per la seva relació amb la Casa Reial espanyola i per la seva discreció pública. Va ser espòs de Telma Ortiz, germana de la Reina Letícia, cosa que el va situar en una posició privilegiada per conèixer detalls interns dels Borbons.

Tot i això, des de la seva separació, ha mantingut un perfil baix, evitant declaracions polèmiques sobre la monarquia; encara que això ha canviat radicalment amb les darreres paraules. Del Burgo ha decidit parlar i ha revelat informació que compromet directament la imatge pública del Rei Felip VI i la Reina Letícia.

A través d'un tuit carregat de detalls, ha qüestionat l'autenticitat dels gestos dels monarques i la sensibilitat cap a les tragèdies que han afectat els ciutadans espanyols. Aquest relat posa en dubte la percepció que se'n té com a líders propers.

Un silenci trencat amb greus acusacions

En les seves declaracions, Jaime del Burgo compara el comportament dels Reis davant la tragèdia de Spanair el 2008 amb altres esdeveniments recents com el de la DANA. En aquesta ocasió, els monarques van suspendre les vacances a Grècia després de pressions internes, cosa que Del Burgo qualifica com una decisió obligada, no voluntària.

Segons ell, els Reis van mostrar reticència inicial a interrompre el seu luxós creuer i va ser només després de superar un "llindar de morts" que van accedir a viatjar a Madrid després.

Aquestes paraules desencadenen polèmica perquè suggereixen una manca d'humanitat en la manera com la Casa Reial gestiona aquestes crisis. Del Burgo assegura que els Reis només van decidir actuar quan es va fer evident l'impacte mediàtic de la seva absència.

Felip i Letícia al punt de mira

Del Burgo no només qüestiona les seves accions, sinó també els gestos. Afirma que la parella real evita qualsevol contacte directe amb les víctimes, qualificant de “forçat” el consol que ofereixen.

Més enllà d'això, esmenta un episodi particularment incòmode: quan els Reis finalment van tornar a Grècia, el seu creuer de luxe estava ple amb amics convidats per Del Burgo. Tot i això, inesperadament, els Reis van demanar un segon vaixell per completar la seva travessia, un gest que Del Burgo considera "repugnant i sinistre".

Un dany a la imatge pública dels Borbons

El relat de Jaime del Burgo també critica com la Casa Reial manipula la percepció mediàtica. Assenyala que van pressionar el diari 'Hola' per canviar titulars en què Letícia figurava en un segon pla. A més, qualifica de "postís" el dol mostrat pels monarques, acusant-los de teatralitzar emocions que no senten genuïnament.

Aquestes revelacions han provocat un debat intens sobre la veracitat dels gestos públics dels Borbons. La imatge acuradament construïda de Felip i Letícia com a monarques propers i empàtics està ara en dubte.

| ACN

En el seu missatge, també acusa la Família Reial d'actuar com a mers actors, enfocant-se a la seva imatge pública més que a les tragèdies humanes. Esmentant explícitament la tragèdia de la DANA a València.

A més, critica la Princesa Leonor, insinuant que la seva preparació està destinada a perpetuar un sistema que considera allunyat dels interessos reals del poble.

Així doncs, Jaime del Burgo, amb el seu testimoni, ha obert una esquerda a la façana de la monarquia, deixant preguntes sobre la seva autenticitat i la seva veritable connexió amb el poble. Aquest episodi marca un abans i un després en la relació de la família reial amb la ciutadania espanyola.