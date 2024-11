Voldràs viure a casa de María Guardiola quan vegis les seves fotos

per Iker Silvosa

Tot i que Pep Guardiola i la seva família són catalans de soca-rel, fa anys que viuen a Anglaterra a causa de l'èxit de l'entrenador al Manchester City. María Guardiola, la filla gran de Pep, ha demostrat que l'estil i la sofisticació corren per les venes. A través del perfil d'Instagram, la jove ha compartit recentment imatges de la seva residència a Londres que han deixat bocabadats els seus seguidors.

María Guardiola ha sabut construir la seva pròpia identitat lluny de l'ombra del seu famós pare. Encara que la seva vida transcorre entre Barcelona i Londres, sembla que la capital anglesa s'ha convertit en el seu refugi especial. La influencer, que ja acumula gairebé un milió de seguidors, ha mostrat detalls del dia a dia en aquesta ciutat. Des del seu luxós menjador fins al seu elegant bany, cada racó de casa desprèn personalitat i bon gust.

A les primeres fotografies, la María apareix amb el seu clàssic selfie al mirall amb una amiga. Aquest gest, ja icònic al seu compte, deixa entreveure la naturalitat amb què comparteix moments íntims. Però el que realment ha cridat l'atenció són les imatges de casa seva. La sala d'estar, decorada amb espelmes i una sèrie de televisió de fons, reflecteix un ambient càlid i acollidor. A més, la influencer no ha dubtat a mostrar el seu llit, enorme i desfet, cosa que ha generat comentaris curiosos entre els seus seguidors.

Més detalls del dia a dia

Un altre detall que no ha passat desapercebut és el seu esmorzar fitness: una taula perfectament disposada amb iogurt, fruits vermells, melmelada i cereals. Un interessant contrast per als que preferirien veure-la gaudint d'un pa amb tomàquet, tan representatiu del seu origen català. Però la María, com sempre, marca tendència i combina tradició amb un estil modern i saludable.

Al bany, la María deixa clar que és una amant de la bellesa i el luxe. Entre els seus productes destaquen els cosmètics de Giorgio Armani, una marca que simbolitza la predilecció per la qualitat i la sofisticació. Aquest petit cop d'ull a la rutina diària confirma que el seu estil de vida està en perfecta sintonia amb la seva personalitat elegant i discreta.

Barcelona sempre serà la seva terra, però Londres sembla haver-se guanyat un lloc especial al seu cor. Tal com ho ha descrit a la seva publicació, la capital britànica s'ha convertit en la seva zona de confort. Amb cada imatge que comparteix, María Guardiola reafirma per què és considerada una de les figures més elegants i admirades al món de les xarxes socials.