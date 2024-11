'Com si fos ahir' del 20 de novembre: La Gemma, més perduda que mai

Els seguidors de ‘Com si fos ahir’ han aplaudit el discurs de la Marta al final del capítol d’avui dimarts. Clara i directa, li ha dit el què pensa a la Isabel, la mare del Joel. Una vegada més, l’Esteve l’ha maltractat i ella no el vol denunciar. Ja ho feia quan la víctima era el Joel. La Marta considera que el noi seria més feliç amb els seus pares ben lluny. Un discurs que, tant de bo, hagi fet obrir els ulls a la Isabel.

Aquest dimecres, però, veurem tres trames diferents, una mica més tranquil·les. A la primera d’elles, la Cèlia es reafirma en la idea que el Quique està obsessionat amb el Bolaños i aquest el deixa al marge de l'organització de la setmana cultural. La Cèlia ho dirà davant de la Noe i del Miquel. La Noe, però, dóna la raó al Quique ja que li veu alguna cosa estranya. A la Cèlia li va caient millor el Bolaños malgrat que van començar amb mal peu. Ell és maquiavèl·lic i de ben segur aprofitarà això per fer mal al Quique, interpretat pel Biel Duran.

Problemes de germans

En una segona trama, la Korinna li ha enviat un missatge críptic al Marc i el noi s'hi encaparra. No ho entén i demana consell a l’Isern. El nou ajudant del gimnàs ja va ajudar l’Eva amb temes personals i ara ho farà amb el Marc. El Marcel li confessa a l'Agustí que està enamorat de la Korinna. Ell l’anima a aconseguir el seu somni.

Per una banda, si no pot ser amb la Korinna, que busqui altres opcions per ser pare però també l’encoratja a lluitar per ella. Així li diu el Marcel al Marc sense saber que la Korinna i el Marc volen estar junts. En Marc li intenta treure la idea del cap de declarar-se. Quina serà la reacció del Marcel quan sàpiga la veritat?

La petició de la Gemma al seu fill

Finalment, la Gemma necessita omplir el temps i li demana al Manel que li deixi tenir el Nico dos dies a la setmana, però el primer dia de cangur no surt com esperava. No sap ben bé què fer després d’haver deixat la consultoria. Va intentar ajudar la Patri i el Valeri amb l’escape room però la cosa va acabar malament i la van fer fora. Tot li va malament.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 20 de novembre de 2024?

L’episodi de dimecres de ‘Com si fos ahir’ començarà, segons la programació oficial de TV3, a les quatre i cinc de la tarda. Tindrà una durada de trenta-sis minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat. A la plataforma hi estarà disponible aquest i tots els capítols de les vuit temporades de l’actual sèrie de TV3.