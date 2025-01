Gori Masip revela el secret de molts pobles de Catalunya

per Pol Nadal

El meteoròleg Gori Masip ha protagonitzat una interessant anàlisi sobre un fenomen poc conegut però de gran rellevància històrica i ambiental a Catalunya: les plaques commemoratives que marquen els nivells assolits per l'aigua en episodis de desbordament i inundacions. Durant una visita al poble de Conesa, un petit municipi de la Conca de Barberà, Masip va destacar la importància d'aquestes marques com a exercici de memòria col·lectiva i consciència ambiental.

Les marques d'inundacions a Conesa

En la seva intervenció, Gori Masip va mostrar tres plaques situades en una paret del poble, cadascuna assenyalant un episodi històric de fortes pluges que van deixar una empremta inesborrable en la comunitat. Aquestes són:

| TV3, XCatalunya

La riuada de Sant Miquel (1984). Aquest episodi, encara que no tan destructiu com altres, va deixar l'aigua a una alçada de 50-70 centímetres en algunes zones del municipi.

La riuada de Santa Tecla (1874). Aquest va ser l'esdeveniment més devastador registrat a Conesa. Va ocórrer el 23 de setembre de 1874 i va assolir gairebé dos metres d'alçada, causant una tragèdia que es va estendre per tota Catalunya, amb més de 600 víctimes mortals.

La riuada de 2014: Aquest fenomen més recent va deixar 200 litres per metre quadrat en només dues hores, provocant danys materials significatius, com vehicles i habitatges afectats. Afortunadament, no es van reportar pèrdues humanes.

La importància d'aquestes marques històriques

Segons Masip, aquestes plaques no només són un recordatori dels desastres passats, sinó també una eina educativa i de prevenció. Ajuden les comunitats a dimensionar l'impacte de les inundacions i a entendre que, encara que aquests esdeveniments siguin esporàdics, poden repetir-se.

El recent episodi en pobles propers a la ciutat de València ha servit perquè ens adonem de la importància dels episodis de pluja. En tots els pobles haurien de posar marques com aquestes.

| Gishella Rose, @meteo_garraf, XCatalunya

El meteoròleg també va subratllar que, en el cas de Conesa, les obres de canalització realitzades el 2001 han contribuït a minimitzar l'impacte de les riuades posteriors. No obstant això, va advertir que la història demostra que aquests fenòmens extrems poden tornar a ocórrer en qualsevol moment, especialment en un context de canvi climàtic.

En paraules del propi meteoròleg: "No sabem quan serà el pròxim, però la història ens demostra que poden tornar a passar". Un missatge que deixa clar que hem de ser cauts i procurar que episodis com aquests no tornin a repetir-se.