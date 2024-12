No solo Isak Andic: El empresario y amigo que tampoco trasladó su sede en 2017

Meses antes de la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017, muchas empresas con sede en Catalunya se trasladaron fuera del país. La Comunidad de Madrid, el País Valencià y otras zonas del Estado español recibieron estas sociedades con las manos abiertas. Caixabank y Banco Sabadell, los dos principales bancos del país, pasaron a ser valencianos, gracias a su traslado a Valencia y Alicante, respectivamente.

Los consejos de administración tomaron esta decisión alegando supuesta inestabilidad política e inseguridad jurídica ante un nuevo escenario. La excusa es que temían perder clientes del Estado español y la solución que encontraron fue trasladar la sede social. La realidad es que supuestamente recibieron presiones del Gobierno de España, entonces liderado por Mariano Rajoy y por la Casa Real.

| ACN

Sin embargo, fue un acto de cara a la galería, pues mantuvieron las sedes operativas en Catalunya. Los centros logísticos permanecieron aquí y en principio no se comprometieron los puestos de trabajo. Siete años más tarde, algunas de las sociedades que se fueron, han emprendido el camino contrario y han empezado a regresar.

Isak Andic se mantuvo firme

Isak Andic, turco de nacimiento y catalán de adopción, no quiso trasladar Mango. Muy comprometido con el país, no cedió ante las presiones. Tampoco lo hizo su amigo Mariano Puig. "Ten por seguro que lo presionaron, porque lo intentaron con absolutamente todo el mundo”. “Es muy posible que lo hicieran, porque hicieron de todo”. Son palabras de su amigo, fallecido en 2021 y que ha publicado el diario Ara tras su muerte.

“Puig y Mango son las dos empresas que quizás recogen más la atracción que tiene Barcelona. Son 100% barcelonesas, era una deslocalización imposible”, ha explicado otra voz anónima de mundo de la empresa en Catalunya.

| CaixaBank

Otros aseguran que no lo presionaron, pero porque sabían que no se dejaría presionar. “Quizás lo sondearon, pero seguro que no lo presionaron porque todo el mundo sabía que el Isak se habría fumado un cigarro con cualquier intento serio de presión”.

Empresas que sí cambiaron su sede social

Gas Natural Fenosa (hoy Naturgy): Mudó su sede social a Madrid. La decisión se tomó con el fin de evitar incertidumbres regulatorias y operativas.

Aigües de Barcelona (Agbar): Trasladó su domicilio social a Madrid, citando razones similares a las de otras grandes corporaciones.

Freixenet: Esta emblemática empresa catalana del sector del cava anunció inicialmente su intención de trasladar su sede social fuera de Catalunya. Finalmente optó por mantenerla tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Codorníu: Decidió trasladar su sede social a La Rioja, una medida orientada a garantizar la estabilidad de la empresa.

Catalana Occidente: Cambió su sede social a Madrid para proteger su negocio y garantizar la tranquilidad de sus clientes y empleados.

Colonial: La inmobiliaria trasladó su sede social también a Madrid, una medida que tuvo impacto mediático debido a la relevancia de la empresa en el mercado.