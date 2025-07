'Com si fos ahir' del 20 de juliol: Final de temporada on passarà de tot

El gran final de temporada de Com si fos ahir, que s’emetrà excepcionalment el diumenge 20 de juliol, arriba carregat de suspens, revelacions i desenllaços dramàtics que canviaran per sempre la vida dels protagonistes.

Hi haurà moltes trames. Una de les que ens faran patir més és la del Joel. La situació entre la Marta i l’Esteve ha arribat al punt de no retorn. Després que en Joel, desesperat per protegir-se a ell i a la Isabel, hagi simulat una autoagressió per acusar l’Esteve, aquest ja no pot suportar més la pressió emocional.

Amb el desig de revenja i totalment superat per la situació, l’Esteve acabarà cometent un acte contra la Marta que anirà molt més enllà del que ningú s’imaginava.

Pel que hem vist a l’avançament, la fa pujar dins del cotxe i no la deixa sortir. La cosa pot acabar molt malament. Aquest atac desesperat deixarà tots els implicats en xoc i provocarà conseqüències profundes i irreversibles en la seva relació familiar, marcant per sempre el futur del Joel, la Marta (Sílvia Bel) i el Salva. Res ja no serà com abans després d’aquest episodi.

El Toni, contra les cordes

Mentrestant, enmig de la celebració per la renovada relació entre la Gemma i en Toni, la festa es convertirà en un moment incòmode i amarg quan una veritat inesperada sobre el cas de l’agressió a en Toni Petit surti finalment a la llum. Aquesta revelació farà tremolar la nova estabilitat de la parella i tornarà a posar en Toni contra les cordes davant dels Mossos, la seva família i la Gemma.

La seva relació, tan esperançadora i plena de futur, podria quedar ferida de mort, deixant la Gemma amb la dolorosa decisió d’afrontar la veritat o fugir-ne definitivament. Recordem que el Toni li ha confessat tot al Francesc. I aquest, amb el lliri a la mà li ha explicat a la Sílvia. I és evident que la Sílvia acabarà parlant. L’Hugo, però, acusa el Karim, que ja ha estat exculpat pels Mossos. El Karim (Moha Amazian) dubta i fa preguntes a la Naiara.

La Cristina pren una decisió

Un altre punt important. La Cristina, després de viure atrapada emocionalment amb l’Eugeni durant setmanes, va descobrir finalment una evidència definitiva que li obrirà els ulls: la llista completa de totes les dones amb qui ell ha estat. Aquesta troballa la farà prendre consciència clara del tipus de persona amb qui s’ha involucrat, però tallar una relació tòxica no és fàcil.

Aquesta decisió difícil exigirà a la Cristina un coratge que no sap si té, posant a prova la seva força interior i l’estima que té per ella mateixa. Serà capaç de fer el pas definitiu per alliberar-se’n? La Gemma – que també és a la llista, la 202 - ho té clar i l’encoratja a deixar-lo de formar definitiva. Una història similar va passar a ‘El Cor de la Ciutat’.

Quan va morir el marit de la Paquita (Mercè Arànega) va trobar una llista amb una puntuació de dones amb les quals el difunt havia estat. Va ser un cop molt dur. Quedeu-vos amb el nom d’aquesta actriu perquè més endavant en parlarem.

En Bernat encara pot fer mal

Per la seva banda, després de setmanes de patiment, por i dependència emocional, la Patri per fi podrà respirar tranquil·la gràcies al suport incondicional de la seva família i els seus amics. Ara sembla que en Bernat, després dels últims esdeveniments dramàtics, ja és definitivament fora de la seva vida.

Aquest respir li permetrà començar una nova etapa d’autoestima i recuperació, tot i que les ferides emocionals encara són molt recents. En farà alguna de grossa en Bernat? O el malson s’ha acabat per sempre?

El secret de l'Ivan surt a la llum i podria haver-hi sorpreses

I finalment, el misteri que envoltava l’Ivan, amb la carta enigmàtica i les trucades insistents que ha rebut durant tant de temps, s’aclarirà d’una vegada per totes. El remitent d’aquesta correspondència misteriosa – la Diana - sortirà a la llum i l’Ivan descobrirà la seva identitat en una trobada carregada d’emoció i suspens. Pel que hem pogut veure a l’avançament i sabem del capítol de dijous, la Diana li va fer impossible a ell i al seu pare, però no és la seva mare.

Per tant, tot indica que va ser la parella del seu pare. Sigui qui sigui, el personatge és interpretat per la Mercè Arànega. No diem res que no se sàpiga. Els fans de la sèrie ja la van reconèixer a la veu dels àudios i a l’anunci de l’episodi final es pot veure que la Mercè és a la gala.

Aquest últim episodi de la temporada, excepcionalment emès en diumenge, tanca una etapa plena de conflictes, emocions i dilemes personals, però alhora obre noves trames per explorar en el futur. Un final potent, dramàtic i intens que deixarà els espectadors amb el cor en un puny, esperant ja amb ganes el retorn de la sèrie.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del diumenge 20 de juliol de 2025?

El capítol especial de final de temporada de Com si fos ahir s’emetrà excepcionalment diumenge 20 de juliol a les 22:00 h a TV3, tancant una temporada inoblidable amb històries impactants i profundament humanes. Abans hi haurà una prèvia de la gala i quan acabi el capítol, poc abans de les dotze de la mitjanit, començarà la gala, que durarà aproximadament una hora.