Ainhoa Armentia entra en pànic: Cristina de Borbó, culpable

A punt de complir quatre anys des que la seva relació sortís a la llum, Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia afronten un nou capítol ple d'incertesa. El que semblava ser una etapa de consolidació i plans de casament s'ha vist enterbolit per una creixent sensació de vigilància i temor.

Ainhoa, en particular, viu amb l'angoixa de sentir-se observada, sospitant que darrere d'aquesta pressió podria estar la infanta Cristina.​

Comportaments estranys: Ainhoa Armentia els ha detectat

Des de fa setmanes, Ainhoa Armentia ha notat comportaments inusuals en el seu entorn: vehicles que la segueixen, mirades persistents en llocs que solien ser tranquils i una constant sensació de ser monitorada. Aquestes experiències han generat en ella una profunda inquietud, portant-la a creure que podria estar sent objecte d'una vigilància organitzada.​

La parella, que resideix a Vitòria, ha intentat mantenir un perfil baix, especialment després d'anunciar els seus plans de casament. No obstant això, la creixent tensió ha fet que tots dos se sentin atrapats en una situació que escapa al seu control. La possibilitat que la infanta Cristina estigui darrere d'aquesta suposada vigilància afegeix una capa de complexitat i preocupació a la seva vida quotidiana.​

Silenci oficial

Fins al moment, no hi ha hagut declaracions oficials per part de la Casa Reial ni de la infanta Cristina respecte a aquestes sospites. No obstant això, fonts properes a la parella han expressat la seva preocupació pel benestar emocional d'Ainhoa, qui se sent cada cop més aïllada i vulnerable.​

D'altra banda, la relació entre Iñaki i els seus fills ha estat tensa des que es va conèixer la seva relació amb Ainhoa. Encara que alguns dels seus fills han intentat mantenir una relació cordial, altres han mostrat la seva desaprovació, especialment davant els plans de casament. Aquesta dinàmica familiar complicada podria estar contribuint a l'estrès que actualment afronta la parella.​

Enmig d'aquest escenari, la figura de la infanta Cristina continua sent una presència constant en la vida d'Iñaki, no només pel seu passat compartit, sinó també pels llaços familiars i econòmics que encara els uneixen. Aquesta connexió podria ser una de les raons per les quals Ainhoa sent que la seva vida està sent envaïda, tement que certs detalls de la seva relació siguin utilitzats en contra seva.​

La situació actual planteja interrogants sobre la privacitat i la llibertat de la parella per viure la seva relació sense interferències externes. Mentrestant, la falta de respostes clares i la persistent sensació de ser observats continuen afectant la seva tranquil·litat i el seu futur junts.