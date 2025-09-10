Irene Gil atura 'Y ahora Sonsoles' per l'última hora sobre la salut de José Luis Gil

Irene Gil ha aturat el ritme habitual del programa Y ahora Sonsoles amb una intervenció molt esperada. La filla de José Luis Gil ha parlat per primera vegada a televisió, en directe, sobre el delicat estat de salut del seu pare. Ho ha fet amb calma, emoció i claredat, i la seva presència ha marcat un abans i un després al programa.
José Luis Gil va patir un ictus l'any 2021 i, des de llavors, s'ha mantingut allunyat dels focus. Es trobava en plena cimera professional quan tot va canviar de manera sobtada i va ser operat d'urgència. Des d'aquell moment, la seva recuperació ha requerit temps, cures i molta paciència tant per part seva com de la seva família.
Irene ha explicat que el seu pare viu actualment amb la seva mare i la seva germana: “Per circumstàncies”, ha detallat. També ha explicat una anècdota emotiva: la seva germana li va preguntar si era bona idea ensenyar-li l'entrevista al seu pare. Irene li va respondre: “Això és prova i error, si no li agrada, ja et dirà que ho treguis”.
Irene Gil parla a Y ahora Sonsoles sobre la salut del seu pare, José Luis Gil
Les paraules d'Irene han estat sinceres i també molt dures: “Quan me'n vaig assabentar, va ser un malson total”, ha confessat. Ha afegit que “els metges van ser demolidors”. L'impacte del diagnòstic va ser enorme per a tota la família.
Sonsoles Ónega li ha preguntat si el seu pare sap què li passa i Irene ha respost sense dubtar: “Perfectament”. Amb això ha deixat clar que José Luis Gil és conscient de la seva situació actual i ha estat llavors quan Irene ha decidit frenar el curs del programa. Ha volgut oferir l'última hora de l'estat de salut del seu pare, i la seva intervenció ha emocionat tots els presents.
Irene Gil explica a Y ahora Sonsoles les seqüeles que té José Luis Gil arran de l'ictus que va patir
“Ell té afàsia i per això no es pot comunicar bé”, ha confessat, i així ha explicat la principal seqüela que pateix l'actor. Ha volgut deixar clar que, dins de tot, el seu pare es troba en bones condicions físiques. La dificultat per comunicar-se és el que més es nota des de l'ictus.
El testimoni d'Irene Gil ha estat valent i també molt necessari. Ha donat veu a una situació que ha commogut milions de seguidors del seu pare. Avui, la televisió ha viscut un moment de veritat.