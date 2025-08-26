La investigación sobre la princesa Charlotte que Kensington Palace se niega a aceptar

La princesa Charlotte vuelve a situarse en el foco internacional tras una investigación reciente que ha despertado debates en Reino Unido. Los resultados han sorprendido tanto como la postura que Kensington Palace ha adoptado al respecto.

Con apenas diez años, Charlotte se ha convertido en un referente mediático. Pero, ¿qué tiene esta pequeña que provoca tanto interés y al mismo tiempo tanto silencio por parte de su propia familia?

| Europa Press

Kensington Palace se niega a contribuir en la investigación sobre la princesa Charlotte

Charlotte de Cambridge celebró su décimo cumpleaños el pasado 2 de mayo, consolidando una presencia cada vez más visible en actos públicos. Acompañó a su padre en la Eurocopa Femenina en Suiza, donde compartió gestos cómplices con la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Su espontaneidad, unida al carisma que muchos ya comparan con el de su madre, Kate Middleton, ha provocado que cada una de sus apariciones sea analizada al detalle. Esa creciente atención ha derivado en investigaciones que intentan descifrar qué hay detrás de la imagen impecable de la pequeña. Y precisamente ahí nace el nuevo motivo de controversia.

El tema que Kensington Palace se niega a aceptar es una investigación publicada por varios medios británicos que analiza las joyas de la princesa Charlotte. Basándose en sus apariciones públicas, se ha estimado que la niña acumula un joyero valorado en más de 100.000 euros, una cifra sorprendente para alguien de su tan solo diez años.

| Europa Press

La publicación señala que se han revisado sus apariciones, y en todos se han identificado piezas de gran valor que forman parte de su colección. Sin embargo, Kensington Palace se ha negado a participar en el estudio y ha rechazado dar cualquier tipo de información oficial. Según fuentes próximas, esta decisión responde a una orden directa de Kate, quien desea proteger la intimidad de Charlotte y evitar que se la juzgue por aspectos materiales.

Las piezas más exclusivas que ha lucido la princesa Charlotte

Entre las joyas más llamativas figura el tocado que lució durante la coronación del rey Carlos III. Se trata de una pieza diseñada por Jess Collett en colaboración con Alexander McQueen, elaborada en plata y cristales con bordado tridimensional de hojas. Su valor supera los 92.000 euros y Charlotte lo llevó a juego con su madre, reforzando el vínculo estilístico entre ambas.

Otra de las piezas de gran simbolismo es el broche de diamantes en forma de herradura que lució en el desfile de Trooping the Colour. Fue un regalo de su bisabuela, la reina Isabel II, que a su vez lo recibió de la reina madre y que originalmente perteneció a la reina María. Su valor ronda los 11.700 euros y representa la continuidad de una tradición familiar.

| Europa Press

Completan el joyero piezas de menor valor pero igualmente significativas. Una pulsera de perlas de unos 2.300 euros o collares más accesibles muestran que Charlotte combina la exclusividad con detalles más sencillos. También llamó la atención la pulsera de Pandora que llevó en Wimbledon, valorada en 260 euros.

El estilo heredado de Kate Middleton y la sombra de Lady Di

La investigación no se limita a cifras, también resalta cómo Charlotte sigue los pasos de su madre en cuestiones de moda. Kate Middleton siempre ha sido considerada durante años un icono de estilo a nivel mundial, y ahora parece que su hija menor comienza a construir su propio camino.

Los expertos destacan que este protagonismo es inusual a tan temprana edad. Algunos incluso la comparan con su abuela, la princesa Diana, por la forma en que consigue atraer la atención sin necesidad de artificios. Esa herencia de carisma, unida al valor de las joyas, alimenta aún más el interés de la prensa internacional.

| Instagram, @princeandprincessofwales

No cabe duda de que la investigación sobre la princesa Charlotte y su joyero valorado en más de 100.000 euros ha desatado un debate inesperado. Kensington Palace ha decidido guardar silencio, priorizando la vida privada de la pequeña frente a la curiosidad mediática. ¿Limitará sus joyas próximamente o seguirá mostrándolas con orgullo?