L’ingredient secret de Maria Nicolau: millora totes les receptes

per Duna Costa

Maria Nicolau ha captat l'atenció dels amants de la gastronomia amb una afirmació sorprenent: el bacó millora totes les receptes. Aquest ingredient, informalment demonitzat pel seu contingut gras, protagonitza ara una defensa fonamentada amb estudis científics. La xef catalana ha provocat un autèntic debat culinari a xarxes i mitjans després de la seva intervenció a Hora 25.

La supremacia del bacó a Hora 25

Durant una de les seves intervencions a Hora 25, Maria Nicolau va explicar que aquesta afirmació es basa en una enquesta conjunta de Wired i Food Network el 2013. Després d'analitzar gairebé un milió de receptes, van concloure que qualsevol preparació anàloga amb bacó obtenia, en tastos a cegues, valoracions més altes que la seva versió original. Des de llentilles a gaspatxos, passant per amanides amb trossets fregits, tot en sortia beneficiat.

La xef va concretar que aquesta evidència científica fa costat a la seva creença culinària: “qualsevol cosa amb bacó és millor que sense”. Tanmateix, va advertir que el bacó no és un aliment saludable si se'n consumeix en excés. La clau és en la dosi mesurada. Una mica és la justa per potenciar el sabor sense saturar la dieta.

| Canva Pro, 3Cat, XCatalunya

La ciència darrere del sabor

Maria Nicolau, amb una dilatada trajectòria de més de 25 anys a cuines d'Espanya i França, ha construït una imatge de defensora de la cuina tradicional amb perspectiva crítica. És autora de Cuina o Barbàrie i s'ha fet coneguda per les seves reflexions gastronòmiques amb rigor i humor. Després de la seva intervenció, el seu compte a X es va omplir de comentaris. Alguns seguidors celebren la seva proposta, compartint receptes personals amb bacó, mentre que altres adverteixen sobre riscos per a la salut.

L'estudi citat per Nicolau no es basava en opinions subjectives —encara que a les imatges apareixia eufòrica amb els suposats imaginats— sinó en una metodologia rigorosa. L'anàlisi es basava en més de 906.000 receptes i el seu valor en proves sensitives controlades. Així doncs, no es tracta només d'una moda passatgera, sinó d'una hipòtesi culinària amb suport estadístic.

D'altra banda, la nutrició actual coincideix a recomanar un consum moderat de productes processats i amb alt contingut en greixos saturats. Nicolau subratlla que no està promovent una dieta basada en bacó, sinó suggerint-lo com un dels molts elements per realçar altres preparacions.

| XCatalunya

Més enllà de l'excentricitat culinària

El que proposa Maria Nicolau és convidar a qüestionar les nostres idees habituals sobre els aliments. No és una invitació a consumir bacó sense criteri, sinó a experimentar amb petites dosis, sabent quan i com fer-ho.

La seva divertida frase: “Bacó sí. A tot i contra tots” amaga molt més que simple ironia. Fa referència a la gastronomia crítica, reflexiva i, sobretot, ben argumentada.

A més, el seu missatge no es queda en una ocurrència mediàtica. Està respatllat per dades concretes. Així, Nicolau converteix una anècdota culinària en una reflexió informada, lluny del sensacionalisme.