Charlene de Mònaco no pot aguantar més així: Alexandre Grimaldi, assenyalat

El Palau dels Grimaldi torna a vibrar amb tensions internes que aquesta vegada ja no es poden amagar. La figura de Charlene, constantment observada i analitzada pels mitjans i pels ciutadans de Mònaco, torna a estar al centre. I, aquesta vegada, no és per les seves tristeses o absències, sinó per una decisió que deixa molts consternats.

Fa temps, potser des d'abans del seu casament, la relació de Charlene amb el príncep Albert travessa moments delicats. Però ara ha traçat una línia ferma que està en completa oposició al que vol Albert. Pel que s'ha conegut, aquesta postura és molt ferma i no és negociable.

Una exclusió que ja no és dissimulada

El que semblava una omissió casual en una recent entrevista d'Albert va resultar ser intencionat. En parlar del seu llegat, no va esmentar Alexandre ni una sola vegada. I darrere d'aquest silenci, hi havia la determinació de Charlene.

Fonts properes confirmen que va ser ella qui va exigir esborrar el seu fillastre del discurs oficial. Charlene no veu Alexandre com un record del passat, sinó com un risc present que es fa més visible del que li agradaria a la princesa. L'objectiu principal de Charlene és protegir i blindar la imatge pública dels seus fills Jacques i Gabriella.

Quan el protocol xoca amb el personal

Alexandre ha guanyat visibilitat amb la seva incursió com a model i figura pública. Les aparicions al costat del seu pare no han agradat a la princesa. Veure'l fins i tot als mateixos espais on han estat els seus fills, per a ella, ha estat el límit.

Charlene no tolera la seva presència en actes oficials ni fora d'ells. “No vol ni veure'l ni que se l'esmenti”, asseguren qui coneixen els passadissos del palau. Per a la princesa, és una qüestió de protecció i control, no és un tema de gelosia, sinó de poder simbòlic.

Alexandre, el fill del príncep Albert amb Nicole Coste, tot i haver estat reconegut, no compta amb drets successoris. Tanmateix, genera una ombra incòmoda que no agrada gens a Charlene.

Un ultimàtum que sacseja la dinastia

Les tensions han arribat a un punt crític. Segons les fonts, Charlene hauria plantejat al seu marit un ultimàtum: límits clars per a Alexandre o una ruptura definitiva.

El que està en joc és la imatge del tron i la legitimitat de qui un dia l'heretarà. Jacques és l'hereu i la seva mare està disposada a tot per protegir aquest lloc. Per ara, Alexandre ha optat pel silenci i continua les seves aparicions en diversos escenaris d'Europa.