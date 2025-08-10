La infanta Elena reacciona contra Felip VI pel que ha fet a la reina Sofia

L'estiu a Marivent ja no s'assembla al de fa una dècada. Menys posats, més protocol i silencis que diuen molt. Aquest any, a més, s'ha produït un gest que ha encès les alarmes internes i externes.
Mentre el relat oficial mostrava una foto d'unitat, la realitat ha estat una altra. Absències significatives, agendes comprimides i una brevetat inusual en l'estada de la reina Sofia han deixat a la vista una esquerda familiar que ja no es pot maquillar només amb somriures.
Un gest amb destinatari: el plantó de la Infanta Elena a Marivent
La Infanta Elena no ha trepitjat Marivent aquest estiu. I, segons es comenta en el seu entorn, tampoc volia que ho fessin els seus fills. Elena està farta de les imposicions de Letícia Ortiz, ja que la reina ha prohibit que coincideixin. La lectura no és innocent: s'interpreta com una resposta al paper que, de facto, ha tingut la seva mare, la reina Sofia, en l'agenda estival.
Diferents informacions situen aquest malestar en la manera com s'ha ordenat l'estiu oficial, sumat a l'aparició de Sofia a Marivent tot i que el seu desig era quedar-se cuidant la seva germana Irene, greument malalta. En paral·lel, la Infanta Cristina també ha optat per la discreció i no es va deixar veure a la residència balear. No hi ha comunicat de Zarzuela que expliqui aquestes absències, però el patró es repeteix i es fa visible.
La foto oficial, el 4 d'agost: debut de Leonor i Sofia i una Sofia d'atrezzo
La Casa del Rei va difondre la imatge canònica el 4 d'agost: recepció a autoritats i societat balear al Palau de Marivent, amb Felip VI i Letícia acompanyats per la Princesa d'Astúries, la Infanta Sofia i la reina Sofia.
Va ser el debut de les filles dels reis en aquell còctel, dada rellevant per a l'estratègia d'imatge de la institució. La presència de l'emèrita, en canvi, va ser breu i estrictament protocol·lària, sense agenda pròpia més enllà de la salutació. Les imatges oficials i les cròniques corroboren aquest repartiment de papers i consoliden la idea d'un estiu a cop de guió.
L'altra lectura: Marivent, ús restringit i soroll creixent
Que l'agenda s'hagi comprimit i que l'emèrita hagi escurçat la seva estada alimenta un altre debat: el de l'ús de Marivent. Fora dels dies assenyalats, la residència pública roman buida i el seu cost torna a estar en qüestió.
Aquesta discussió, latent cada estiu, torna amb força davant la sensació que el palau serveix més d'aparador que de lloc de convivència familiar. A aquesta realitat s'hi afegeix l'estratègia de Zarzuela, centrada en una imatge polida i en actes comptats, que deixa caps per lligar quan es tracta d'explicar absències i decisions.
Reaccions i silencis: el que es diu i el que no
Des de Zarzuela, silenci. Els únics senyals han estat les fotografies i els vídeos de l'acte del dia 4, on tot transcorre segons el manual. A xarxes i columnes, en canvi, s'imposa la lectura crítica: es valora el pas endavant de Leonor i la seva germana, però es qüestiona el que ha passat amb la reina Sofia. Pilar Eyre ha estat la més crítica en aquest sentit.