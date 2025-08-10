La Infanta Elena reacciona contra Felipe VI por lo que ha hecho a la Reina Sofía

El verano en Marivent ya no se parece al de hace una década. Menos posados, más protocolo, y silencios que dicen mucho. Este año, además, se ha producido un gesto que ha encendido las alarmas internas y externas.

Mientras el relato oficial mostraba una foto de unidad, la realidad ha sido otra. Ausencias significativas, agendas comprimidas y una brevedad inusual en la estancia de la Reina Sofía han dejado a la vista una grieta familiar que ya no se puede maquillar solo con sonrisas.

Un gesto con destinatario: el plantón de la Infanta Elena en Marivent

La Infanta Elena no ha pisado Marivent este verano. Y, según se comenta en su entorno, tampoco quería que lo hicieran sus hijos. Elena está harta de las imposiciones de Letizia Ortiz, ya que la reina ha prohibido que coincidan. La lectura no es inocente: se interpreta como una respuesta al papel que, de facto, ha tenido su madre, la Reina Sofía, en la agenda estival.

| Infanta Elena

Distintas informaciones sitúan ese malestar en la forma en que se ha ordenado el verano oficial, sumado a la aparición de Sofía en Marivent pese a que su deseo era quedarse cuidando a su hermana Irene, gravemente enferma. En paralelo, la Infanta Cristina también ha optado por la discreción y no se dejó ver en la residencia balear. No hay comunicado de Zarzuela que explique esas ausencias, pero el patrón se repite y se hace visible.

La foto oficial, el 4 de agosto: debut de Leonor y Sofía y una Sofía de atrezzo

La Casa del Rey difundió la imagen canónica el 4 de agosto: recepción a autoridades y sociedad balear en el Palacio de Marivent, con Felipe VI y Letizia acompañados por la Princesa de Asturias, la Infanta Sofía y la Reina Sofía.

Fue el debut de las hijas de los reyes en ese cóctel, dato relevante para la estrategia de imagen de la institución. La presencia de la emérita, en cambio, fue breve y estrictamente protocolaria, sin agenda propia más allá del saludo. Las imágenes oficiales y las crónicas corroboran ese reparto de papeles y consolidan la idea de un verano a golpe de guion.

| Casa Real, XCatalunya

La otra lectura: Marivent, uso restringido y ruido creciente

Que la agenda se haya comprimido y que la emérita haya acortado su estancia alimenta otro debate: el del uso de Marivent. Fuera de los días señalados, la residencia pública permanece vacía y su coste vuelve a estar en cuestión.

Esa discusión, latente cada verano, regresa con fuerza ante la sensación de que el palacio sirve más de escaparate que de lugar de convivencia familiar. A esa realidad se suma la estrategia de Zarzuela, centrada en una imagen pulcra y en actos contados, que deja cabos sueltos cuando se trata de explicar ausencias y decisiones.

Reacciones y silencios: lo que se dice y lo que no

Desde Zarzuela, silencio. Las únicas señales han sido las fotografías y los vídeos del acto del día 4, donde todo transcurre según el manual. En redes y columnas, en cambio, se impone la lectura crítica: se valora el paso adelante de Leonor y su hermana, pero se cuestiona lo sucedido con la Reina Sofía. Pilar Eyre ha sido la más crítica en este sentido.