La Infanta Elena deixa KO a Froilán de Marichalar amb una 'prohibició'

La situació de la DANA ha generat tant polèmica com també una onada de solidaritat dins dels veïns del país valencià. A més, milers de persones al voltant d'altres zones també s'han acostat als municipis més afectats com Paiporta per ajudar a les tasques de rescat i també neteja.

Dins aquest context, han estat diverses les personalitats que han anat al lloc per ajudar, com Rosalia o la mateixa Aitana. D'altra banda, hi ha altres persones que hi han volgut anar però no els han deixat. Aquest ha estat el cas de Victoria Federica, que ha tingut prohibit anar a ajudar per ordre de la Família Reial, segons fonts properes a la monarquia espanyola.

Això es deuria a no voler deixar en mal lloc la Princesa Leonor, qui no ha pogut anar a València a ajudar per la seva formació militar que està fent. Ara, Victòria de Marichalar ha vist com un altre membre de la seva família també ha tingut prohibit anar a fer feines solidàries. Aquest cop, qui no l'ha deixat ha estat la seva pròpia mare, la Infanta Elena.

Una nova prohibició

València continua bregant amb els efectes devastadors de la DANA. En aquest context, Froilán de Marichalar va expressar el seu desig de desplaçar-se com a voluntari per ajudar a les tasques de neteja. Tot i això, la infanta Elena, la seva mare, ho va desaconsellar, segons fonts properes a la Casa Reial.

La raó principal darrere del consell va ser evitar polèmiques. La infanta Elena no volia que la presència del seu fill generés problemes que poguessin afectar la imatge de la Casa del Rei. A més, les xarxes socials han estat un punt crític per a la família, especialment després dels incidents protagonitzats per Victoria Federica.

| Victoria Federica

Monarquia Confidencial va revelar la notícia, destacant les paraules de les fonts properes. "Elena li va aconsellar que no es desplacés fins allà, per evitar problemes". Aquest consell no va ser una simple prohibició formal, sinó una recomanació basada en la total prudència.

Un intent de desmentir les informacions

La notícia va generar gran enrenou en mitjans de comunicació. Alguns van intentar matisar la informació, com La Razón, que va argumentar que Froilán no havia rebut una ordre estricta per no anar-hi. A més, van justificar la seva absència al·legant compromisos laborals a Abu Dhabi.

Tot i els intents de desmentir, Monarquia Confidencial va mantenir la seva versió original. Segons les fonts, la infanta Elena va voler protegir el seu fill de l'exposició mediàtica. Això va incloure recordar els problemes sorgits després de la visita de Froilán a Paiporta.

Finalment, Froilán no va anar com a voluntari a València. Aquest fet evidencia com la imatge pública i la gestió de crisis pesen en les decisions de la Casa Real. Un cop més, la infanta Elena va demostrar prioritzar l'estabilitat familiar sobre qualsevol gest solidari dels seus fills.