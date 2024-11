La Infanta Elena deja KO a Froilán de Marichalar con una 'prohibición'

La situación de la DANA ha generado tanto polémica como también una ola de solidaridad dentro de los vecinos del país valenciano. Además, miles de personas de alrededor de otras zonas también se han acercado a los municipios más afectados como Paiporta para ayudar en las labores de rescate y también limpieza.

Dentro de este contexto, han sido varias las personalidades que han ido al lugar para ayudar, como Rosalía o la misma Aitana. Por otro lado, hay otras personas que han querido ir pero no les han dejado. Este ha sido el caso de Victoria Federica, quién ha tenido prohibir ir a ayudar por orden de la Familia Real, según fuentes cercanas a la monarquía española.

Esto se debería a no querer dejar en mal lugar a la Princesa Leonor, quién no ha podido ir a Valencia a ayudar por su formación militar que está realizando. Ahora, Victoria de Marichalar ha visto como otro miembro de su familia también ha tenido prohibido ir a hacer labores solidarias. Está vez, quién no le ha dejado ha sido su propia madre, la Infanta Elena.

Una nueva prohibición

Valencia continúa lidiando con los efectos devastadores de la DANA. En este contexto, Froilán de Marichalar expresó su deseo de desplazarse como voluntario para ayudar en las labores de limpieza. Sin embargo, la infanta Elena, su madre, lo desaconsejó, según fuentes cercanas a la Casa Real.

La razón principal detrás del consejo fue evitar polémicas. La infanta Elena no quería que la presencia de su hijo generara problemas que pudieran afectar la imagen de la Casa del Rey. Además, las redes sociales han sido un punto crítico para la familia, especialmente después de los incidentes protagonizados por Victoria Federica.

| Victoria Federica

Monarquía Confidencial reveló la noticia, destacando las palabras de las fuentes cercanas. "Elena le aconsejó que no se desplazara hasta allí, con el fin de evitar problemas". Este consejo no se trató de una simple prohibición formal, sino de una recomendación basada en la total prudencia.

Un intento de desmentir las informaciones

La noticia generó gran revuelo en medios de comunicación. Algunos intentaron matizar la información, como La Razón, que argumentó que Froilán no había recibido una orden estricta para no ir. Además, justificaron su ausencia alegando compromisos laborales en Abu Dabi.

A pesar de los intentos de desmentir, Monarquía Confidencial mantuvo su versión original. Según sus fuentes, la infanta Elena quiso proteger a su hijo de la exposición mediática. Esto incluyó recordar los problemas surgidos tras la visita de Froilán a Paiporta.

Finalmente, Froilán no acudió como voluntario a Valencia. Este hecho evidencia cómo la imagen pública y la gestión de crisis pesan en las decisiones de la Casa Real. La infanta Elena, una vez más, demostró priorizar la estabilidad familiar sobre cualquier gesto solidario de sus hijos.