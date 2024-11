La prepotència de Felip VI amb el poble de Paiporta: 'Si vols no...'

El Rei Felip VI i la Reina Letícia van anar a Paiporta a fer-se la foto i sortir als vídeos que després van aparèixer a la televisió ia les xarxes socials. Buscaven els aplaudiments d'uns veïns passius que, malgrat la tragèdia, veien els seus reis i rebien el consol. Però a l'hora de la veritat tot va ser molt diferent. Es van trobar un poble molt crític i molt enfadat, que els va recriminar el seu paripé.

El problema no va ser únicament el teatre, sinó que Felip VI i Letícia Ortiz van posar en risc les tasques de voluntaris i de personal de la UME. Per culpa de la seva comitiva, es va formar un tap que no va deixar passar els vehicles que realment sí que venien a treballar. Així s'explica perfectament en aquest vídeo, quan un home, de manera molt educada i calmada tenint en compte les circumstàncies, ho recrimina al monarca.

Les paraules del Rei van ser insultants, prepotents i amb actitud perdonavides. Segons ell, els veïns de Paiporta han d'agrair la visita. Ell els està fent un favor visitant-los. Si no fos així no s'entendria que els digués: “Si vols no vinc i em quedo a Madrid”.

El vídeo es va fer viral a les xarxes socials i els usuaris van destacar que el mateix vídeo va aparèixer a Televisió Espanyola, però que els tertulians i els periodistes que comentaven la notícia no ho van veure de la mateixa manera. La seva reacció va ser dibuixar el monarca com una persona campechana, com el seu pare. No li van veure el sentit negatiu en les paraules i li van riure les gràcies.

Los Reyes i Pedro Sánchez cancel·len la visita a Chiva

Durant el seu recorregut per Paiporta els monarques van ser rebuts per un grup de veïns visiblement molestos, que van expressar el seu descontent llançant fang i objectes, a més de proferir insults.

| RTVE

Els veïns que han patit pèrdues personals i materials a causa de les inundacions, van criticar la resposta de les institucions de l'Estat i la van qualificar d'insuficient i tardana. A causa d'aquesta hostilitat de l'ambient, les autoritats van decidir cancel·lar la visita programada a la localitat de Chiva, també afectada per les inundacions.

Malestar del poble valencià

Els ciutadans del País Valencià i, especialment de la zona d'Horta Sud, consideren que la tragèdia es podria haver evitat o, si més no, reduït l'impacte. Asseguren que les alertes van arribar tard, moltes vegades, quan l'aigua ja estava entrant a les cases. Igualment van fallar altres protocols de prevenció, ja que moltes afectacions van passar a la tornada de la feina, un dia de feina que no hauria d'haver existit.