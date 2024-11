L'audiència dóna una alegria a Xavier Grasset

per Sergi Guillén

Les xifres d'audiència del dia d'ahir a Catalunya destaquen per un gran increment en tot el consum televisiu en comparació amb la mitjana de la temporada. Segons les dades recollides, 832.000 espectadors es van connectar a la televisió i van superar en 18.000 la mitjana d'espectadors diaris d'aquesta temporada, situada a 814.000.

El temps dedicat al visionat també va experimentar un lleuger augment. Cada espectador va destinar una mitjana de 157 minuts davant dels 154 habituals, fet que suposa tres minuts addicionals de consum. Aquest fenomen reflecteix el gran interès generat per la programació televisiva, en gran part atribuïble a la retransmissió dʼesdeveniments esportius que capten lʼatenció massiva del públic.

Així mateix, el nombre de persones que van encendre els televisors durant el dia va arribar als 4,38 milions. Un augment de 197.000 persones en comparació de la mitjana de la temporada, que registra 4,19 milions. Aquest repunt és indicatiu de limpacte que certes franges horàries i programes concrets poden tenir en els hàbits de consum televisiu, especialment els dilluns.

Les xifres de Xavier Grasset dins d'aquests números

La situació de Xavier Grasset a TV3 és un d'aquells curiosos casos que ningú no esperava i que per sort han passat. El català, amb una àmplia experiència a la televisió pública catalana, va decidir abandonar el canal 3/24 per aventurar-se en una nova aventura, aquesta vegada a TV3 amb el programa 'La Selva'.

| 3Cat

L'espai va ser un dels grans atractius de la nova cartellera per a la programació de tardor dins de la cadena. Tot i així, en les primeres emissions els seus números van deixar molt a desitjar, tot i que finalment sembla que ha aconseguit consolidar-se d'una manera contundent.

Gràcies a l'aposta pel format i el carisma habitual de Grasset, l'espai ha aconseguit captivar l'audiència i ens deixa uns números molt bons i constants. Xavier ha aconseguit el control de la franja de tarda, i ahir es va quedar amb una molt bona quota.

El share va ser del 12,7%, i el total d'espectadors va arribar fins als 151.000, una notícia molt bona per a Grasset i el seu equip. Aquestes dades d'audiència encara són més satisfactòries si les comparem amb les que fa poques setmanes el programa tenia. 'La Selva' va arribar a tenir uns mínims molt preocupants, amb tan sols 50 o 60 mil espectadors.

Les males dades d'audiència fins i tot van arribar a crear certs rumors que TV3 estaria replantejant-se treure el programa de manera indefinida. Tot i això, per sort això ha canviat i Grasset ha vist com lidera les tardes a Catalunya des de les 18:30, abans de donar pas a Llucià Ferrer amb el seu espai.

I és que el presentador de l''Atrapa'm si pots' també està d'enhorabona, ja que ahir va aconseguir un rècord de temporada.En total va tenir 253.000 espectadors i una quota de pantalla del 18,2%, unes xifres que demostren l'èxit del format.