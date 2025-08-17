La foto viral de Mushka amb el seu pare Eduard Farelo, Miquel a ‘Com si fos ahir’

Eduard Farelo és un dels rostres més coneguts de TV3. Va ser un dels protagonistes – de fet la trama girava entorn d’ell – de ‘Nissaga de poder’. Va ser un dels seus primers papers – tot i que també havia actuat poc abans a ‘Secrets de família’ – i el boom de la sèrie el va ajudar. El seu personatge vivia turmentat per desconèixer la seva veritable identitat i va acumular una sèrie de desgràcies que el van portar al límit.
Res a veure amb el seu paper de Miquel a ‘Com si fos ahir’. Un tipus seriós, propietari d’una consultoria i casat amb la Noe (Elena Gadel). A la vuitena temporada no ha tingut gaire protagonisme. De fet, no ha tingut trames pròpies destacades. Els guionistes possiblement volien donar-li un descans al personatge després d’una intensa setena temporada en què la Noe li va ser infidel. Finalment, però, es van reconciliar.
Mentre el patriarca dels Farelo, Eduard, ens acompanya cada tarda a la sobretaula de TV3, les seves filles han revolucionat l’escena musical.
Primer va ser l’Alba, coneguda internacionalment com Bad Gyal, i després l’Irma, Mushka, que s’ha erigit en la nova reina de la música urbana en català. Ara, una senzilla fotografia ha aconseguit capturar l’essència de la seva unió, desfermant una onada de tendresa entre els seus milers de seguidors.
El retrat familiar que ha enamorat les xarxes
La instantània, compartida per la mateixa Mushka des d’un dels seus comptes secundaris d’Instagram, ens mostra un moment de pura complicitat. Hi apareixen pare i filla posant junts, mirant fixament a la càmera amb una actitud serena i un estil inconfusible.
Tots dos llueixen unes ulleres molt semblants, un detall que accentua el seu increïble semblant físic. Eduard Farelo apareix relaxat al costat de la seva filla, que sosté un casc de moto mentre esbossava un lleu somriure. La imatge, titulada amb un divertit i afectuós joc de paraules, "Mushkayaya Papaya", captura la naturalitat d’un instant quotidià, lluny dels focus i la pressió mediàtica.
La publicació no va trigar a omplir-se de reaccions, destacant les de les seves germanes, la Greta i la Paula, que van mostrar el seu afecte amb emoticones de cors.
Un clan unit més enllà dels focus
Aquesta fotografia no és només un gest aïllat, sinó el reflex d’una relació sòlida i un suport incondicional. No és la primera vegada que Eduard Farelo mostra públicament l’orgull que sent per les seves filles, defensant-les de les crítiques a les xarxes socials i celebrant cadascun dels seus èxits. Aquest vincle s’estén per tot el clan, on l’èxit d’una és l’alegria de totes.
Mentre Mushka continua consolidant la seva carrera amb èxits que ressonen a tot el país i viu una bonica història d’amor amb la també cantant Ouineta, la seva germana Bad Gyal continua la seva expansió internacional.
Totes dues han demostrat que, tot i els seus estils diferents, la música corre per les seves venes. Arribant fins i tot a col·laborar al tan esperat tema SexeSexy. Aquesta unió familiar és, sens dubte, la base sobre la qual se sosté el seu imparable ascens a la indústria.