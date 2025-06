La indirecta de Meghan Markle a Kate Middleton que genera una nova polèmica

Meghan Markle va xiuxiuejar durant la seva darrera aparició a “Aspire with Emma Grede”, i no va ser una frase a l’atzar. Amb una veu calmada, però rotunda, va recordar que “una mentida no pot viure per sempre”, reprenent una cita de Serena Williams. La declaració no va esmentar noms, però molts interpreten aquesta mirada com una indirecta dirigida a Kate Middleton i al control estricte del Palau sobre les narratives familiars.

Una afirmació carregada de significat

En l’episodi que es va emetre el 17 de juny de 2025, Meghan va relatar com va decidir compartir espontàniament un vídeo privat d’ella ballant abans del naixement de Lilibet Diana. Ho va fer, va dir, per “ser autèntica” i perquè avui té la llibertat de compartir quan i com vol. L’expressió “una mentida no pot viure per sempre” es relaciona amb una “mentida” que fa vuit anys que circula, just des que va iniciar el seu romanç amb Harry.

Tot i que no va esmentar directament Kate, mitjans com Daily Mail i The Telegraph ho van interpretar com un repte. Van subratllar que, mentre Meghan recupera el control de la seva imatge, Kate manté una narrativa més controlada, pròpia de la monarquia.

Reaccions de Windsor

La Casa de Windsor, com és habitual, no ha emès una resposta pública. S’han limitat a continuar amb la seva agenda institucional, després de la recent recuperació de salut de Kate i l’absència de Meghan i Harry durant el Trooping the Colour.

A les xarxes socials, el vídeo del “baby momma dance” —gravat durant el prepart de Lilibet— va desencadenar mostres de suport i crítiques. Per a alguns, aquell ball és un acte de reivindicació personal; per a d’altres, és una estratègia publicitària que xoca amb la cautela que promovia abans.

La tensió que no desapareix

Des de l’entrevista amb Oprah (març de 2021), Meghan ha assenyalat el que considera una narrativa distorsionada per l’entorn reial. Fa poques setmanes, també va compartir un vídeo familiar pel Dia del Pare que mostrava els seus fills Archie i Lilibet sense censura, trencant la seva anterior postura de privacitat estricta.

En segon pla, reaviva la tensió amb Kate, que ha estat analitzada pel seu estil tranquil i reservat —en contrast amb la visibilitat creixent de Meghan— i les seves aparicions públiques recents han estat vistes com una reafirmació del seu rol sòlid dins la Corona.

Implicacions en la seva relació

Aquest episodi marca una nova volta de rosca en la trajectòria de Meghan. Ella defensa l’autenticitat i el dret a narrar-se en els seus propis termes. La Corona, en canvi, persegueix la coherència i el control. Aquesta tensió ja es va reflectir en fets passats com l’incident dels vestits de dama, que el 2018 va desfermar llàgrimes i malentesos entre Meghan i Kate. Presos avui, poden llegir-se com esdeveniments emblemàtics de xocs personals i mediàtics.

Una història que segueix escrivint-se

Mentre la premsa del cor dissecciona cada gir, aquesta darrera intervenció de Meghan és més que una frase. Significa un símbol de la seva independència i un advertiment que no retrocedirà davant pressions externes.