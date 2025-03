Iñaki Urdangarin no vol treballar: Morterada que rebutja perquè viu de la 'pagueta'

per Mireia Puig

La vida d'Iñaki Urdangarin ha experimentat girs inesperats en els últims anys. Després de la seva separació de la infanta Cristina i el seu posterior divorci, l'exduc de Palma ha optat per mantenir un perfil baix, allunyat dels focus mediàtics. No obstant això, recents informacions indiquen que la seva situació econòmica podria ser més folgada del que es pensava, permetent-li rebutjar ofertes laborals substancials.

Rebutja ofertes milionàries

Segons diverses fonts, Iñaki Urdangarin hauria declinat almenys dues ofertes de treball amb salaris que rondaven els 100.000 euros anuals. Aquestes propostes, provinents de sectors com la consultoria i la gestió esportiva, no haurien estat suficients per convèncer l'exjugador d'handbol de tornar a l'àmbit laboral. Aquesta decisió ha generat especulacions sobre les seves fonts d'ingressos actuals i el seu estil de vida.

Des de la seva sortida de presó i l'inici de la seva relació amb Ainhoa Armentia, Urdangarin ha estat vist gaudint de viatges i experiències de luxe. La parella ha estat fotografiada en destinacions exclusives, allotjant-se en hotels d'alta gamma i freqüentant restaurants de renom. Aquest estil de vida contrasta amb l'absència d'una activitat laboral coneguda per part de l'exduc, cosa que ha alimentat els dubtes sobre com finança aquestes despeses.

| Iñaki Urdangarin

Ningú parla clar

Encara que Iñaki Urdangarin ha mantingut un silenci mediàtic des de la seva separació, fonts properes al seu entorn han revelat detalls sobre la seva situació econòmica. S'ha esmentat que, després del divorci, hauria rebut una indemnització molt elevada, a més d'una pensió mensual vitalícia. Aquestes compensacions, sumades a possibles acords privats, podrien explicar la seva capacitat per rebutjar ofertes laborals i mantenir un estil de vida acomodat.

Per la seva banda, la infanta Cristina ha optat per mantenir-se al marge d'aquestes especulacions, centrant la seva atenció en les seves responsabilitats professionals i familiars.

No obstant això, l'opinió pública es mostra dividida. Mentre alguns consideren que Urdangarin té dret a refer la seva vida després de complir la seva condemna, altres qüestionen la procedència dels seus ingressos i l'ètica del seu actual estil de vida.

| Instagram

A les xarxes socials, les reaccions no s'han fet esperar. Usuaris expressen des de comprensió fins a indignació, reflectint la polarització que aquest tema genera en la societat espanyola. Mentrestant, Iñaki Urdangarin continua gaudint de la seva nova etapa, allunyat de les responsabilitats laborals i centrat en viure molt bé.

La pregunta que molts es fan és: fins quan podrà mantenir aquest estil de vida sense una font d'ingressos estable? El temps dirà si l'exduc decideix reincorporar-se al món laboral o si continuarà gaudint de la seva actual situació econòmica. I tot això qui ho paga?