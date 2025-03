'Com si fos ahir' del 17 de març: El Ricard - abans Àlvar - no s'atura

per Xavi Martín

L'episodi de 'Com si fos ahir' del dilluns 17 de març de 2025 arriba carregat de situacions tenses i revelacions que posaran a prova la fortalesa emocional dels protagonistes.​

El capítol d’avui ha acabat amb una escena molt tèrbola. El Ricard-Àlvar-Llibert-Saül observant la Lídia i la Gina amb cara de voler fer mal. Abans, però, hem vist la Cèlia posant-se la mà al pit. Un ensurt després de la pressió que ha patit. Ha estat sotmesa a una gran pressió laboral i personal en les últimes setmanes.

Tot això preocupa profundament l'Adrià, que en parla amb la seva mare. Afortunadament, el Quique (Biel Duran) li confirma que es tracta d'un atac d'ansietat i no d'un problema cardíac més greu. Tot i aquest alleujament, la Cèlia se sent extremadament vulnerable i haurà de replantejar-se com gestionar l'estrès i les seves relacions a la consultoria, especialment amb el Miquel, amb qui ha tingut conflictes recents.​

| TV3, XCatalunya

El Miquel, per la seva banda, se sent culpable i recorda un episodi similar amb la Sandra, un antic personatge interpretat per la Maria Rodríguez Soto.

La investigació del Valeri

D'altra banda, el Valeri continua investigant el misteriós Ricard i aconsegueix obtenir informació addicional que podria ser clau per entendre les seves intencions. No obstant això, la Lídia i la Gina, que ja han tingut experiències desagradables relacionades amb el Ricard, prefereixen mantenir-se al marge i no aprofundir més en aquest assumpte.

La situació es complica quan ambdues comencen a rebre missatges intimidatoris, fet que augmenta la seva inquietud i les obliga a reconsiderar la seva postura davant la possible amenaça que representa l’estafador. A més, la Gina l’ha vist pel carrer – o almenys ha tingut aquesta sensació – i ell després s’ha amagat.

El Toni Petit fa un pas endavant

Mentrestant, el Toni Petit decideix compartir amb el Karim tots els detalls sobre els problemes del Jess amb el Ferni i el món de les drogues. El Karim, preocupat per la seguretat del Jess i de la seva família, convenç la Naiara perquè acompanyi el noi a la comissaria a declarar.

| Instagram, TV3

Aquesta decisió podria ser un punt d'inflexió en la vida del Jess, ja que enfrontar-se al Ferni i al seu entorn pot comportar riscos. A la vegada, però, representa una oportunitat per alliberar-se de les cadenes que l'han mantingut atrapat en una situació perillosa.​

Sabrem alguna cosa més de la feina del Joel al Bar Ferni? I del xantatge que està patint?

On i a quina hora s’emetra el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 17 de març de 2025?

El primer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i cinc de la tarda i durarà trenta-set minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.