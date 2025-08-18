Logo xcatalunya.cat
Gent

Arturo Sancho anuncia una notícia a 'La Promesa' que trencarà el cor d'una dona

El capítol d’avui porta un gir inesperat amb Arturo Sancho i un anunci que marcarà el destí de diversos personatges

Manuel, el personatge interpretat per Arturo Sancho, serà el gran protagonista del nou episodi de La Promesa. En una jornada carregada d’emocions, el jove es veurà obligat a donar a conèixer una notícia que canviarà completament la vida d’una dona al palau. A més, la seva decisió portarà amb si un vendaval de conseqüències.

La ficció de TVE, que no deixa de conquerir els espectadors amb girs inesperats, torna amb un capítol on les decisions personals pesen tant com els grans conflictes familiars. Serà aquest l’inici d’una nova ruptura dins de la casa Luján?

Manuel pren una decisió que fereix profundament Leocadia

En el capítol d’avui, Manuel anuncia una decisió que trenca amb tot el que s’esperava. L’hereu ha decidit apartar Leocadia dels seus plans de futur a l’empresa, una cosa que ningú havia imaginat. La notícia suposa un dur revés per a la dona, que creia tenir assegurada la seva influència dins l’entorn professional del jove.

L’anunci no només sorprèn, també deixa Leocadia sense capacitat de reacció. Acostumada a moure’s a l’ombra i a mantenir sota control cada detall, la dona s’enfronta ara a una humiliació pública difícil de pair. Manuel, en canvi, es mostra ferm i taxatiu, sense donar peu a negociacions ni concessions.

Mentrestant, el dolor i la sorpresa de la dona la deixen en un estat de vulnerabilitat. El capítol mostrarà com pairà aquesta traïció inesperada, amb un aire de derrota que contrasta amb la seva habitual seguretat.

Aquesta tensió no sorgeix del no-res. En episodis anteriors, Leocadia havia mostrat el seu afany per consolidar la seva posició a prop de Manuel, guanyant-se a poc a poc la seva confiança. Tanmateix, les circumstàncies van canviar i l’hereu ha optat per tallar d’arrel qualsevol vincle en l’àmbit empresarial.

La resta de trames que sacsegen l’equilibri a La Promesa

Més enllà de l’enfrontament entre Manuel i Leocadia, l’episodi presenta un escenari de gran agitació al palau. L’arribada dels militars precipita el destí de Lorenzo, que ha de retre comptes davant la justícia. La detenció del capità arriba en un moment clau, cent capítols després de la mort de Jana i la sortida de Cruz, un paral·lelisme que remou ferides antigues.

La gran incògnita és si Lorenzo és realment l’assassí que Curro busca des de fa temps. Aquest gir converteix la seva caiguda en un punt d’inflexió per a tots els habitants de la casa. Alonso, en particular, es mostra inquiet pel cop que aquesta taca pot suposar per a la família Luján.

En paral·lel, la tensió també creix entre Catalina i Martina. La primera descobreix que la seva cosina es va reunir en secret amb el baró de Valladares, cosa que desferma un fort enfrontament. La discussió arriba a un punt límit i provoca que Martina confessi a Àngela el seu desig de marxar de La Promesa.

María Fernández, per la seva banda, afronta un dilema sentimental amb Samuel. Vol saber si el jove seguirà fidel al sacerdoci o si apostarà per un futur al seu costat. El retorn del noi reobre ferides antigues i obliga tots dos a prendre decisions sobre el seu futur immediat.

En el terreny amorós, Toño i Enora decideixen revelar a Manuel la seva relació, però la seva reacció resulta tan freda com inesperada. La revelació de la parella no troba el suport esperat, generant una nova tensió a la casa.

Pía, sempre atenta als senyals, continua sospitant de Cristóbal després de la misteriosa carta rebuda. El seu afany per descobrir què amaga es converteix en una línia narrativa que promet donar molt de què parlar en els pròxims episodis.

Finalment, la desesperació de Lorenzo arriba a un nivell extrem. Busca la complicitat de Leocadia, però ella li gira l’esquena amb una frase demolidora: "La veritat sempre surt a la llum". Aquest rebuig l’empeny al límit del col·lapse i obre la possibilitat que destapi secrets que fins ara romanien ocults.

Aquest nou capítol de La Promesa situa Manuel, personatge d’Arturo Sancho, al centre d’un gir que fereix Leocadia. Alhora, la caiguda de Lorenzo i les tensions entre la resta de personatges encenen la trama del palau. Serà aquest l’episodi que marqui un abans i un després en la història de la família Luján?

