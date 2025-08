El veritable motiu pel qual Rosa ha perdut 'Pasapalabra' sorprèn l'audiència

El veritable motiu pel qual Rosa ha perdut Pasapalabra ha sorprès l'audiència, que ha seguit amb atenció cada detall del duel. La concursant gallega ha protagonitzat una intensa batalla contra Manu, el seu contrincant habitual, que ha mantingut l'expectació fins a l'últim moment. Tanmateix, darrere de la seva derrota hi ha hagut raons que han anat més enllà d'un simple error puntual.

Aquesta setmana, Rosa i Manu han disputat el seu enfrontament número 179 pel pot acumulat, que ja ha superat els 1.940.000 euros. Durant la prova, ambdós concursants han demostrat un coneixement excepcional i un domini notable del joc. No obstant això, la gestió del temps i la pressió han estat decisives per al resultat final.

Rosa ha començat la ronda amb un desavantatge important al cronòmetre, ja que ha comptat amb 128 segons davant dels 152 de Manu. Tot i això, ha respost correctament a la majoria de les preguntes, mantenint un alt nivell competitiu. Tanmateix, el seu primer error ha arribat a la lletra L, marcant un punt d'inflexió en el duel.

Errors clau i temps decisius marquen el pols entre Rosa i Manu a Pasapalabra

La concursant ha contestat “Litrona” quan la resposta correcta era “Litreado”, cosa que ha complicat les seves opcions d'endur-se el pot. Manu, per la seva banda, també ha comès un error en confondre “Objetivo” amb “Obturador” a la lletra O, mantenint la tensió equilibrada. Tanmateix, el madrileny ha comptat amb més temps disponible, cosa que li ha donat un avantatge crucial.

En arribar a la lletra Z, Manu ha comptat amb 41 segons al seu marcador, mentre que Rosa només n'ha tingut nou per intentar completar El Rosco. Aquesta diferència de temps ha resultat clau per al desenvolupament de l'enfrontament. La rapidesa i precisió en les respostes han marcat la diferència definitiva.

Rosa arrisca a la recta final, però Manu assegura la victòria a Pasapalabra

Amb només tres segons restants, la gallega ha decidit arriscar a la lletra E, però no ha encertat i s'ha quedat sense temps per continuar. Per la seva banda, el contrincant ha optat per deixar córrer els segons restants, assegurant així la seva victòria sense necessitat de respondre més. El duel ha conclòs amb ambdós concursants obtenint 20 encerts, tot i que Rosa ha acumulat dos errors davant d'un de Manu.

Després d'aquesta derrota, Rosa ha de disputar La Silla Azul per mantenir la seva continuïtat al concurs. L'audiència ha quedat sorpresa no només per la derrota, sinó per la manera com el temps i la pressió han influït en el resultat. Ara, queda per veure com afrontarà la seva pròxima oportunitat al programa.