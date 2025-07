La curiosa imagen de Will Smith con un porrón de vino en la Catalunya Nord

A veces, las estrellas de Hollywood sorprenden no sólo en la alfombra roja, sino también en lo más cotidiano. Este fin de semana, Will Smith ha acaparado la atención en la Catalunya Nord por su singular incursión en la tradición del porrón, ese símbolo emblemático de compartir vino sin copa en mano. Aunque el mundo lo conoce por su papel en El Príncipe de Bel‑Air o Bad Boys, esta vez ha dejado huella en el restaurante Can Paco, situado en Sant Cebrià de Rosselló.

Will Smith se enfrenta al arte del porrón

El emotivo momento se vivió el domingo por la noche, tras su actuación en el festival Les Déferlantes del Barcarès, cuando el actor acudió al local con su equipo. En el vídeo que el propio restaurante compartió, se aprecia cómo Smith se sube a una silla para beber en porrón, un gesto tradicional que requiere precisión y soltura.

Con su característico sentido del humor y acompañado de un grupo entusiasta, el actor se implicó al máximo, inclinándose con ironía y fuerza hacia sus compañeros, y mostró que tiene madera de “català de manual” elnacional.cat. Según el restaurante: “Validem el seu domini del porró” — algo así como "validamos su destreza".

| Josep Monter

Muchas risas entre los presentes

El restaurante agradeció públicamente el gesto de Smith: «Moltíssimes gràcies a Will Smith i a tot el seu equip per aquesta meravellosa vetllada a Can Paco. Reconeixem el seu mestratge en el porró», un mensaje compartido también en redes sociales, donde la escena se viralizó al instante.

Tradición en Catalunya

El porrón es mucho más que un recipiente de cristal con dos picos: es un ritual social en celebraciones populares donde el vino circula libremente sin vasos individuales. En lugares como Sant Cebrià de Rosselló, recóndita localidad del Rosselló francés, esta costumbre tiene raíces profundas.

La escena de Smith se enmarca en un entorno festivo, tras su intervención en Les Déferlantes, uno de los festivales de música más emblemáticos de la región, con gran afluencia de artistas internacionales.

¿Y ahora qué? ¿Próximas sorpresas catalanas?

Después de triunfar con el porrón, el actor ya ha encendido las especulaciones entre locales y fans. ¿Será lo próximo una clase de sardanas o una cena de calçots? En cualquier caso, ha demostrado una curiosidad natural por entender las costumbres de nuestro país. Su gesto será recordado como un guiño entrañable a esa autenticidad que define nuestras tradiciones.