Data, hora i lloc: La jugada de Televisió Espanyola per controlar Melody

Després de la seva discreta actuació a Eurovisió 2025, Melody es prepara per enfrontar-se als mitjans en una roda de premsa que promet aclarir els rumors i oferir la seva versió dels fets.

La posició 24 de 26 no ha agradat gens als espanyols

Melody, representant d'Espanya a Eurovisió 2025 amb la cançó "Esa Diva", va finalitzar en el lloc 24 de 26 participants, obtenint 37 punts en total. Després del certamen, l'artista va cancel·lar els seus compromisos amb RTVE i es va traslladar a Màlaga per descansar amb la seva família, cosa que va generar especulacions sobre un possible conflicte amb la cadena pública.

No obstant això, Melody ha desmentit aquestes afirmacions, assegurant que no hi ha tensions amb RTVE i que simplement necessitava temps per recuperar-se.

| TVE, XCatalunya

Declaracions del seu equip

La roda de premsa de Melody està programada per al dilluns 26 de maig a les 16:00 hores a la seu de RTVE a Prado del Rey, Madrid. Encara que inicialment el seu equip va proposar realitzar-la en un lloc neutral, com un hotel, RTVE va insistir que es dugués a terme a les seves instal·lacions. Durant la compareixença, s'espera que Melody parli sobre la seva experiència a Eurovisió i aclareixi els rumors sorgits després del festival.

Melody ha deixat clar que no abordarà temes polítics durant la roda de premsa. Qualsevol pregunta de caràcter polític serà resposta per María Eizaguirre, directora de comunicació de RTVE. La cantant ha expressat el seu desig de centrar-se en la seva carrera artística i evitar controvèrsies que puguin afectar el seu futur professional.

Figures del món musical, com Chanel, representant d'Espanya a Eurovisió 2022, han mostrat el seu suport a Melody. Chanel va destacar les dificultats que enfronten els artistes en el certamen i va expressar empatia cap a la situació de Melody.

| FISHYO, UoaHH, XCatalunya

La roda de premsa més esperada

La roda de premsa de dilluns serà l'últim compromís de Melody amb RTVE, ja que la seva exclusivitat amb la cadena finalitza després del certamen. S'espera que l'artista aprofiti aquesta oportunitat per compartir la seva perspectiva sobre la seva participació a Eurovisió i els desafiaments enfrontats durant el procés.

La pregunta que es fan tots és la mateixa. Aconseguirà Melody dissipar els dubtes i reprendre la seva carrera amb força després d'aquesta compareixença? Dilluns, tots els ulls estaran posats a Prado del Rey per escoltar la seva versió dels fets.