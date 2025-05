Enxampen a Mario Casas amb una coneguda influencer

L'actor Mario Casas i una coneguda influencer han estat captats junts en diverses ocasions, cosa que ha desfermat rumors sobre una possible relació sentimental. Encara que tots dos han mantingut discreció al respecte, les imatges publicades per mitjans com Diez Minutos mostren una proximitat evident entre ells.

L'influencer que li ha robat el cor

El passat 12 de maig de 2025, coincidint amb el 34è aniversari d'aquesta influencer, Mario Casas va ser vist arribant al domicili de l'influencer al centre de Madrid. Posteriorment, tots dos es van dirigir al restaurant 'Los 33', especialitzat en cuina uruguaiana, on van compartir un sopar en un ambient de complicitat.

Després de la vetllada, van tornar a l'apartament d'ella, i l'endemà, Mario va ser captat sortint del lloc. Amb una motxilla i una diadema rosa als cabells, acomiadant-se de la dona, que l'observava des de la finestra.

| Telecinco, TVE, AJK

Els rumors sobre aquesta relació van començar al març, quan van ser vistos sopant junts en un restaurant de Gran Canària. Segons testimonis, la parella va sol·licitar privacitat i va demanar que no se'ls fessin fotografies, cosa que va alimentar les especulacions sobre un possible romanç. La dona, en qüestió, es tracta de Melyssa Pinto.

Unes imatges que confirmen la relació entre tots dos

Fins al moment, ni Mario Casas ni Melyssa Pinto han confirmat públicament la seva relació. En un esdeveniment recent, Melyssa va ser preguntada pels mitjans sobre el seu vincle amb l'actor. I, encara que es va mostrar somrient, va evitar donar detalls, limitant-se a dir que estava "molt contenta de ser aquí".

Mario Casas, per la seva banda, ha mantingut la seva vida privada allunyada dels focus des de la seva ruptura amb l'actriu Eiza González. Melyssa Pinto, coneguda per la seva participació en programes com 'La isla de las tentaciones' i 'Supervivientes', va acabar la seva última relació al novembre de l'any 2024.

La premsa del cor ha seguit de prop aquesta possible nova parella, destacant la discreció amb què tots dos han gestionat la situació. Les imatges i testimonis recopilats fins ara suggereixen que Mario i Melyssa estan gaudint d'una etapa inicial de la seva relació, prioritzant la privacitat i el coneixement mutu.

Amb el pas del temps, serà interessant veure si aquesta relació es consolida i si decideixen compartir més detalls amb el públic. Per ara, els seguidors de tots dos romanen atents a qualsevol indici que confirmi oficialment aquest romanç. Un romanç inesperat que ja està generant gran expectació mediàtica, especialment a les xarxes socials.

On els fans de Mario Casas i Melyssa Pinto han compartit múltiples reaccions, entre sorpresa i entusiasme, per aquesta nova parella. Alguns seguidors fins i tot asseguren haver detectat indirectes en les publicacions recents de tots dos a Instagram. On frases romàntiques i cançons amb significats especials semblen confirmar discretament el que ells encara no han volgut fer oficial.