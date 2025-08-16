Ibai Llanos se sotmet al polígraf i deixa anar una bomba sobre Gerard Piqué

La relació entre Ibai Llanos i Gerard Piqué sempre ha estat sota els focus. Junts van formar un dels tàndems més poderosos de l'entreteniment digital. Van crear esdeveniments que van batre rècords i van unir milions de persones. Tanmateix, el seu recent distanciament professional va generar un mar de dubtes. El silenci d'ambdós només alimentava les especulacions sobre la seva amistat. Hi havia alguna cosa més darrere de la seva separació en els negocis?
El misteri ha acompanyat els seus seguidors durant setmanes. La decisió que Kosmos, l'empresa de Piqué, no participés a La Velada del Año V va ser un gerro d'aigua freda. Aquest moviment va sorprendre tothom a la indústria. Molts es van preguntar si l'amistat havia arribat al final. Ara, el mateix Ibai Llanos ha decidit trencar el seu silenci. Ho ha fet d'una manera totalment inesperada i reveladora.
Un detector de mentides per aclarir la incògnita
Ibai Llanos ha publicat un vídeo que ningú esperava al seu canal de YouTube. En ell, se sotmet a un polígraf professional. Respon a preguntes incòmodes formulades per altres creadors de contingut. La tensió era palpable durant tota la sessió, però va arribar la pregunta que tothom estava esperant. La que feia referència directa al seu vincle amb Gerard Piqué.
Un company streamer li va preguntar sense embuts: "Creus que Gerard Piqué és una bona persona?". Ibai no va dubtar ni un segon en la seva resposta. Va contestar amb un rotund "sí" que va ressonar a la sala. El polígraf, per a sorpresa de molts, va confirmar que deia la veritat. La màquina va validar la sinceritat del creador de contingut basc. La seva resposta dissipava, en part, els rumors d'una enemistat declarada. Semblava que l'amistat seguia intacta malgrat els negocis.
Entre la lleialtat i el reconeixement d'"errors"
Després de confirmar la seva resposta, Ibai Llanos va afegir un matís molt important. Les seves següents paraules van aportar el veritable context a la seva relació. "Crec que és una persona que s'ha equivocat en diverses ocasions", va afirmar amb seriositat.
Aquesta frase va desfermar immediatament un torb de comentaris a les xarxes socials. L'entrevistador li va preguntar si aquests errors havien estat amb ell. Ibai es va prendre un moment per pensar la seva resposta.
Finalment, va aclarir que no es referia a la seva relació personal. "Jo crec que no, però sí que crec que ha tingut diversos errors, en general", va explicar. Amb aquestes paraules, Ibai marcava una línia clara. Diferenciava la seva amistat personal de les accions públiques de l'exfutbolista. No el jutja com a amic, però sí que reconeix els seus errors més coneguts. És una declaració que demostra la complexitat del seu vincle actual. Una amistat real, però no incondicional, que sobreviu a les seves diferències.
La ruptura empresarial amb Kosmos pren ara un nou sentit. Potser aquestes diferències de visió van influir en la seva separació professional. Malgrat tot, continuen treballant junts a la reeixida Kings League. Aquest projecte demostra que la seva connexió professional no està del tot trencada.