La Iaia Angeleta sorprèn a TV3: Una de les seves cançons preferides

Zenit es tracta de la nova aposta de TV3 per al concurs musical aquesta temporada de tardor que va iniciar al setembre. Després del rotund èxit de les diferents edicions d'Eufòria, la cadena de televisió pública catalana ha apostat aquesta vegada per un format més fresc i adaptat a les noves tendències.

Amb la intenció d'arribar a noves franges d'edat, el programa té com a premissa que el guanyador sedueixi totes les generacions. L'espai està constituït per 24 cantants professionals que escullen i interpreten diferents temes musicals per guanyar l'atenció del màxim nombre de generacions.

Així doncs, qui aconsegueixi conquerir més persones es convertirà en l'artista més 'intergeneracional'. Tant artistes com a públic es divideixen en quatre grups diferents, entre els quals hi ha els centennials, millenials, generació X i els boomers. En aquest darrer grup hi ha la coneguda i peculiar influencer, la 'Iaia Angeleta', la qual ha estat entrevistada al programa.

Els seus gustos musicals

En aquesta divertida i dinàmica entrevista, el primer que li van preguntar a Angeleta era si li agradava el reaggeton. La senyora va ser contundent amb la resposta, carregada d'honestedat. "No, perquè les lletres del reggaeton són una merda".

| TV3

Seguidament, li van preguntar quina era la música que escoltava la seva generació, i la dona va respondre dient que la música d'abans, sense especificar en un gènere en primer moment. En respondre sense concretar, l'entrevistador li va preguntar si allò que escoltava era la música de les orquestres de les festes majors.

"La de les orquestres de la meva edat, quan anàvem a les festes majors, un pas doble, el vals". "Els meus pares reien quan em sentien cantar", responia la dona quan li preguntaven quins eren els seus gustos musicals d'adolescent.

"Eren més boniques les cançons d'abans", deia la dona mentre intentava cantar la famosa cançó de Figa Flawas 'LA MARINA STA MORENA', una de les seves cançons favorites.

A més, la dona va dir que va estar fa poc en un concert d'aquest prometedor i reeixit grup català, concretament al Cabró Rock. També li van preguntar com escoltava les cançons, ja que abans no hi havia tota la tecnologia que tenim avui dia per reproduir música, i la dona va respondre la ràdio.

Un canvi evident en aquest art

La música ha evolucionat profundament des dels anys 20 i 30, reflectint canvis culturals i tecnològics. Els nostres avis gaudien del jazz, el blues i el swing, gèneres que van sorgir com a expressions de llibertat i innovació després de la Primera Guerra Mundial.

La música era més acústica, enregistrada en rudimentaris discos de vinil i tocada en viu amb orquestres. Avui, la música és molt més global, influenciada per gèneres electrònics, el hip-hop i el pop, amb producció digital i distribució immediata a través de plataformes de streaming.