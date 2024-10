La brutal resposta de la Iaia Angeleta a un fan enfurismat

La famosa instagramer catalana, coneguda com a Iaia Angeleta, ha sorprès els seus seguidors amb una resposta enginyosa i contundent a un comentari negatiu que va rebre a les diferents xarxes socials. Als seus 93 anys, Àngela Coromina, que ha guanyat popularitat pel seu gran carisma i participació en programes de TV3 i Catalunya Ràdio, va ser anomenada "la pallassa catalana de moda".

Lluny d'ignorar l'atac, la Iaia Angeleta va respondre amb humor: "Aquest senyor de 180 comentaris fa aquest, enhorabona Noi!!!! Aquest tio sí que be de la PATATA". Acompanyat d'emojis rient, demostrant una vegada més la seva habilitat per riure's dels comentaris malintencionats.

Un exemple de com prendre's les coses

Àngela Coromina, coneguda per la seva gran energia i personalitat original, no va deixar passar l'oportunitat de donar una lliçó de com prendre's la vida amb humor, fins i tot davant dels detractors. Des que va començar a fer-se popular a les xarxes socials, la Iaia Angeleta s'ha destacat pel seu estil únic. Allunyant-se de les tendències convencionals, i guanyant-se l'afecte de milers de seguidors que gaudeixen de la seva autenticitat.

| Instagram: @iaiaangeleta

Al llarg de la seva carrera com a influencer, ha demostrat que l'edat no és un impediment per triomfar a les plataformes digitals. Amb la seva participació en programes de televisió i ràdio, s'ha aconseguit consolidar com una de les personalitats més estimades a Catalunya. La seva resposta a l'insult és només un exemple de com la Iaia Angeleta maneja amb intel·ligència i gràcia qualsevol situació que se li presenti.

La seva manera de respondre, sense recórrer a l'ofensa i utilitzant un to humorístic, reafirma la raó per la qual ha esdevingut un referent per a molts. La seva capacitat per seguir activa, amb una actitud positiva i sempre somrient, ens recorda que la vida s'ha de gaudir sempre.

Aquest tipus d'interaccions a les xarxes socials reforcen el missatge que, encara que les crítiques estiguin a l'ordre del dia, l'humor i l'autenticitat sempre prevaldran. Iaia Angeleta ha sabut crear una comunitat que valora la seva espontaneïtat i el missatge d'alegria que transmet.

El fenomen de Iaia Angeleta va molt més enllà d'una simple resposta viral. La seva personalitat ha captivat generacions joves i grans, demostrant que l'autenticitat és clau per connectar amb el públic.

L'espontaneïtat amb què enfronta situacions complicades, com els atacs en xarxes socials, no només la humanitzen. Sinó que la reforcen com un model de com suportar les crítiques en un entorn digital cada cop més polaritzat.

A més, la longeva influencer catalana ha posat èmfasi en la gran importància de mantenir-se fidel a un mateix, sense importar la pressió social o les tendències del moment.

En temps on el contingut en xarxes tendeix a ser superficial, la Iaia Angeleta destaca pel contingut genuí i ple d'humor. Recordant que l'envelliment no vol dir perdre la capacitat de riure's de la vida i d'un mateix. El seu missatge és clar: amb una bona actitud sempre es pot superar qualsevol adversitat.