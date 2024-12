L'emotiva història de Llorenç a la Marató de TV3

per Sergi Guillén

La Marató de TV3 ha esdevingut una cita anual imprescindible a Catalunya. Cada any, la solidaritat catalana es bolca per recaptar fons destinats a la investigació de malalties.

L'edició d'aquest any està dedicada a les malalties respiratòries, un problema que afecta milions de persones i que sovint passa desapercebut fins que els símptomes són més greus.

Aquest any, històries com la de Llorenç han emocionat els espectadors. El seu testimoni a la Marató de TV3 ha posat en relleu els diferents efectes devastadors de l'apnea del son i com un tractament adequat pot canviar vides.

Llorenç i la seva lluita contra l'apnea del somni

Llorenç va compartir la seva experiència amb una honestedat commovedora. Durant anys, va patir apnea obstructiva del somni sense saber-ho. Aquest trastorn fa que la persona deixi de respirar repetidament mentre dorm, despertant-se moltes vegades.

| Getty Images

Com ell mateix va explicar, arribava a tenir unes 87 apnees per hora, cosa que significa que el seu cervell es despertava 87 vegades en una sola hora. "Jo no m'havia dormit mai conduint, podia conduir 5 o 6 hores... I amb l'apnea, m'adormia", va relatar Llorenç.

Les conseqüències de l'apnea anaven més enllà de la somnolència. La manca d'oxigen pot provocar problemes cardiovasculars greus, com ara hipertensió arterial, infarts o ictus. Sense oxigen, els òrgans pateixen i tot el cos en paga les conseqüències.

El canvi després del diagnòstic

A la unitat del son, els metges no estaven convençuts que Llorenç seguiria el tractament. De fet, com ell mateix va explicar, van fer apostes sobre si abandonaria la màquina CPAP (pressió positiva contínua a les vies respiratòries).

Aquesta màquina manté les vies obertes durant la nit, permetent una respiració normal i evitant les interrupcions. Contra tot pronòstic, Llorenç no només va utilitzar la màquina, sinó que es va convertir en un dels pacients més complidors.

"Em van dir que era el millor client de la província", va explicar amb una barreja d'humor i d'orgull. Després d'un mes i mig d'ús va començar a notar canvis. Va deixar de sentir-se cansat en despertar-se, podia veure una pel·lícula amb el seu fill sense adormir-se i, sobretot, va recuperar l'energia que havia perdut.

La importància de detectar l'apnea del son

Els especialistes van insistir que no totes les persones que ronquen pateixen apnea, encara que és un símptoma a tenir en compte. Roncar pot ser un problema social, però no necessàriament de salut.

No obstant això, quan s'associa als símptomes com són la somnolència diürna o factors de risc cardiovascular, és fonamental fer proves del son per a un diagnòstic adequat.

Gràcies al testimoni de Llorenç, moltes persones podrien identificar símptomes similars i cercar ajuda mèdica. La Marató de TV3 no només recapta fons, sinó que també visibilitza problemes com aquest i acosta la informació als que la necessiten.

Aquest any, la campanya de La Marató ens recorda que respirar bé és viure millor. I Llorenç és un exemple clar de com la ciència i la voluntat poden canviar vides.