La humillación definitiva de Xavier Sala-i-Martin a Marçal Lorente

El periodista deportivo Marçal Lorente publicó un mensaje en X (antes Twitter) en el que enumeraba una serie de supuestos “hitos” bajo la presidencia de Joan Laporta. Lo que pretendía ser una crítica demoledora se convirtió, en pocas horas, en el detonante de una de las respuestas más virales y contundentes del año.

El mensaje de Lorente hacía referencia a tres datos: el Barça de fútbol llevaba siete años sin cerrar una temporada sin títulos europeos; el Barça de baloncesto no encadenaba dos temporadas sin títulos desde hacía 33 años; y el equipo no quedaba fuera de la fase de grupos de la Champions desde hacía 20 años, hasta la temporada 2021-22.

La réplica que lo desmonta todo

La respuesta no tardó en llegar, y lo hizo con la firma de uno de los economistas más reconocidos del país y socio del FC Barcelona: Xavier Sala-i-Martin. Su mensaje, directo y demoledor, fue publicado también en X y no dejaba lugar a dudas.

“Marçal: les seccions no són tan exitoses com abans perquè, per a complir el fairplay del futbol, s'han de retallar salaris a totes les seccions. I per què no hi ha fairplay? Doncs perquè Bartomeu dilapidava diners entre d'altres coses, comprant periodistes com tu! #CaraDura”.

El contexto económico que Lorente obvia

Sala-i-Martin no solo desautoriza los datos de Lorente por su parcialidad, sino que aporta contexto económico: las restricciones impuestas por el fair play financiero obligan al club a reducir costes en todas las secciones, no solo en el primer equipo. Y esas restricciones no cayeron del cielo, sino que son la consecuencia de la gestión ruinosa de Bartomeu.

El economista señala, además, un tema incómodo: el supuesto pago a ciertos periodistas para suavizar o encubrir la nefasta etapa del expresidente, entre ellos el propio Lorente.

Un periodista sin credibilidad

Marçal Lorente ha sido señalado en múltiples ocasiones por su afinidad con la anterior junta directiva del Barça, y su estilo combativo contra Laporta no es nuevo. Sala-i-Martin, que ha ejercido como portavoz económico del club en muchas ocasiones, no solo refuta su argumento, sino que lo tacha públicamente de “comprado”.

Es, sin duda, una acusación gravísima, pero no aislada. Varios sectores del barcelonismo hace tiempo que desconfían de algunos perfiles mediáticos que durante años defendieron a Bartomeu sin cuestionar su gestión económica.

La hipocresía de algunos críticos

Llama la atención que los mismos que callaban ante fichajes inflados, comisiones escandalosas y despilfarros sin control durante la era Bartomeu, hoy se indignen por los resultados deportivos de una sección que está intentando reconstruirse con menos recursos.

Porque, como bien apunta Sala-i-Martin, cada euro que se dejó de ingresar o que se gastó sin sentido en el pasado afecta hoy a todas las áreas del club, incluida la sección de baloncesto.

El mensaje del economista ha arrasado en redes. Miles de ‘likes’, retuits y respuestas celebrando su valentía y su claridad. Y mientras tanto, Lorente ha optado por el silencio. No ha respondido a Sala-i-Martin, quizá porque no hay mucho que decir cuando te señalan con nombre y apellido por haber sido, presuntamente, parte del problema.

¿Se acabó la impunidad?

Más allá de la anécdota, este choque pone sobre la mesa un debate importante: el papel de los periodistas deportivos en la salud institucional del Barça. ¿Son observadores críticos o cómplices bien remunerados? En este caso, la respuesta de Sala-i-Martin no deja lugar a dudas sobre lo que piensa él.

Y por primera vez en mucho tiempo, el relato de ciertos opinadores ha sido desmontado con datos, contexto y valentía. Y con un nombre revelado sin tapujos: Marçal Lorente.