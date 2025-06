L’homenatge inesperat de Kate Middleton a Lady Di

Kate Middleton ha tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades gràcies a una de les seves aparicions públiques més esperades de l'any. La Princesa de Gal·les ha viatjat fins a Glasgow per exercir de padrina de l'HMS Glasgow, el nou vaixell de guerra de la Royal Navy, en un acte carregat de simbolisme, tradició i, per descomptat, estil.

La cerimònia, que ha inclòs el tradicional moment d'estavellar una ampolla contra el casc de la nau —en aquesta ocasió, una ampolla de whisky escocès—, ha estat seguida amb expectació tant pel públic assistent com pels mitjans de comunicació internacionals.

Un estilisme carregat de significat

Més enllà del protocol naval i militar, Kate Middleton ha sabut utilitzar la moda com un llenguatge poderós per enviar un missatge d'homenatge i continuïtat. La seva elecció ha estat un abric-vestit blau marí de la firma Suzannah London, cenyit i amb detalls blancs al coll, punys i botons, que ha recordat inevitablement als estilismes de la seva icònica sogra, Diana de Gal·les.

| XCatalunya, @princeandprincessofwales

Aquest gest sartorial no ha passat desapercebut, i ha estat interpretat com un gest de respecte cap a Lady Di i el seu vincle amb la Royal Navy. El conjunt de la princesa, valorat en més de 2.000 euros, s'ha completat amb un elegant tocador blau marí signat per Philip Treacy, una insígnia exclusiva amb l'escut de l'HMS Glasgow creada per la joieria escocesa James Porter & Son, i unes sabates nude de Gianvito Rossi.

El poder del detall

Les arracades de diamants i safirs que va lluir la Princesa de Gal·les en aquesta ocasió també tenen un profund significat: van pertànyer a la princesa Diana i van ser un regal del príncep hereu d'Aràbia Saudita amb motiu del seu casament amb l'aleshores príncep Carles.

| Divinity

Aquest detall no és casual. Kate Middleton ha sabut construir, acte rere acte, un relat de continuïtat que uneix passat i present, reforçant la connexió entre l'actual família reial i el llegat de Diana de Gal·les.

L'insígnia de l'HMS Glasgow, dissenyada expressament per a l'ocasió, no només subratlla el vincle amb la Marina britànica, sinó que també simbolitza el suport de la reialesa a les forces armades del país. La peça, realitzada per la històrica joieria escocesa James Porter & Son, fundada el 1858 i amb seu a la icònica Argyll Arcade de Glasgow, s'ha convertit en un dels elements més comentats de l'estilisme de la princesa.

Un homenatge a Lady Di i un missatge de continuïtat

L'estilisme de Kate no ha estat fruit de la casualitat. El gest al look mariner que Diana va lluir el 1993 durant un acte vinculat a la Royal Navy ha estat interpretat com un tribut mesurat i ple d'intenció. Middleton sap que la moda és una arma de comunicació poderosa, i en aquesta ocasió l'ha utilitzada amb precisió.

Una vegada més, Kate Middleton ha sabut estar a l'alçada del moment, convertint un acte oficial en una lliçó d'estil i sensibilitat, on l'homenatge silenciós a Diana ha brillat tant com el seu impecable vestit blau marí.