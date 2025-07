Ho recomana Meghan Markle i tu també voldràs provar-ho

Des que Meghan Markle comparteix els seus productes preferits a la seva plataforma ShopMy el març de 2025, una recomanació ha acaparat totes les mirades. La Dewy Skin Cream de Tatcha, la seva crema hidratant base en tots els rituals de bellesa diürns i nocturns, és la seva nova aposta.

Daniel Martin, el maquillador de Markle, ho confirma

Tot i que Meghan no va publicar un vídeo recomanant expressament la crema, la va incloure a la seva llista de 25 productes preferits juntament amb el Serum Stick de la mateixa marca. Segons Allure, la Dewy Skin Cream apareix com la base hidratant diària en aquesta selecció verificada pel seu maquillador. El seu maquillador Daniel Martin la confirma com a essencial en la seva rutina diària. Destaca que aporta una brillantor "glassé" sota el maquillatge i una textura “rebotant” que roman intacta durant tot el dia.

Des de llavors, mitjans com Vogue o Allure han destacat aquesta crema com un dels seus imprescindibles, ressaltant-ne la textura rica. També han valorat positivament els seus ingredients nipons com l’arròs porpra i l’àcid hialurònic, i la seva capacitat per aportar lluminositat sense deixar sensació greixosa.

La frase citada per diversos mitjans com InStyle resumeix bé la seva influència. «No hi ha gaires casos en què recomanaria pagar més de £50 per una crema hidratant, però la Dewy Skin Cream de Tatcha és una excepció rara». Aquest comentari afegeix credibilitat i reforça la percepció de qualitat premium. D’aquesta manera, es justifica en part el seu preu elevat, que és de 75 € en el cas de la mida mitjana -de 50 ml-, aproximadament.

Una aparença sucosa sense maquillatge

Les crítiques d’experts coincideixen. La crema ofereix una brillantor “glassé” que roman tot el dia, ideal per a pells seques o que busquen una aparença sucosa sense fer servir maquillatge pesat. Vogue va destacar que Tatcha combina ritual japonès i ciència moderna, i que aquesta crema i el Serum Stick són preferits tant de Markle com de Jennifer Aniston i Selena Gomez.

La fórmula inclou àcid hialurònic, algues vermelles i lípids biomimètics, combinant hidratació profunda amb efecte de pell “glass-skin” molt buscat últimament. Recentment, Tatcha ha presentat una nova versió més lleugera, la Dewy Milk Moisturizer. Aquesta és ideal per a pell mixta o estius calorosos, ja que ofereix el mateix glow però amb textura més fluida i menys greixosa.

Aplicació i èxit darrere del seu ús

Aquest producte no sorgeix d’una campanya publicitària, sinó que va ser escollit per Meghan per a la seva col·lecció personal, fet que en reforça l’autenticitat. Apareix a la seva ShopMy shelf i forma part d’una selecció curada que també inclou productes de K‑beauty de qualitat, com Saie, La Roche‑Posay o Medicube. A més, el seu maquillador Daniel Martin, responsable del seu aspecte en aparicions públiques, assenyala aquest hidratant com la seva base diària de confiança.

La Dewy Skin Cream hidrata i aporta densitat a la pell, ajudant a mantenir les línies fines sota control i afavorint una textura uniforme i lluminosa. Especialistes assenyalen que no només és eficaç, sinó que s’adapta molt bé sota maquillatge, sense formar capa ni sensació pesada.

Meghan Markle ha confiat en la Tatcha Dewy Skin Cream com a part central de la seva rutina diària de bellesa. El seu suport no respon a una simple campanya de màrqueting, ja que el producte prové d’una col·lecció personal avalada per experts i utilitzada rutinàriament pel seu maquillador oficial.