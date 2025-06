Ho pagues tu: El nou retoc estètic de Letizia Ortiz

Amb més de 50 anys, la reina Letizia continua sent una inspiració en bellesa i estil per a moltes dones. Tanmateix, la seva darrera sorpresa no ha estat un vestit o una bossa exclusiva, sinó un canvi menys obvi, tot i que ple de significat: un nou retoc a les pestanyes. Davant de càmeres i rumors, la monarca ha canalitzat el seu hàbit en tractaments accessibles, fugint del luxe ostentós.

Amant de les operacions: ja hem perdut el compte

La reina Letizia va ser vista la passada primavera fent una parada poc habitual a Tetuan, al nord de Madrid. Amb un look desenfadat: monyo alt, unes ulleres fosques, pantalons texans negres i vambes, va entrar al centre All for me Estètica Natural, un petit establiment amb estètica senzilla, preus públics i una marcada inclinació per la cosmètica ecològica.

Segons alguns mitjans de la capital que fan seguiment de la monarquia, entre els seus tractaments ofereixen el popular lifting i tint de pestanyes; justament aquest procediment ha despertat l'atenció d'especialistes.

La Casa Reial no confirma aquestes operacions

La Casa Reial manté silenci sobre aquest tipus de cites personals, que no requereixen declaració pública. Tanmateix, veus autoritzades com Rosa Ordóñez, formadora del centre Tu Cara Bonita, han analitzat les imatges d'abans i després i no tenen dubtes.

Segons explica ella mateixa, Letizia ha recorregut a un lifting de pestanyes: un tractament químic suau que corba i tenyeix la pestanya natural, combinant-lo amb queratina i vitamines, aconseguint una mirada més oberta, rejovenida i afavoridora sense extensions.

Des del centre destaquen que el procediment sol durar al voltant d'una hora i el seu efecte pot perdurar fins a dos mesos. El seu preu aproximat —rondant els 40 €— el fa accessible i repetible, ideal per a dones que busquen un efecte visible sense pujar al tren dels retocs complexos. No obstant això, el problema no és el preu, sinó qui el paga.

No és la primera vegada ni serà l'última

No és el primer gest de millora estètica en la història de la reina: el 2008 la Casa Reial va confirmar una rinoplàstia per motius mèdics que va alterar lleugerament el seu perfil, i en anys posteriors s'ha parlat d'ajustos subtils mitjançant bòtox, àcid hialurònic o el conegut “fox eyes”. També han assenyalat un probable laminat de celles que, combinat amb una rutina holística, reforça el marc de la seva mirada.

Un lloc barat

El gest d'anar a un centre amb preus “avançats” (manicures des de 6 €, neteges des de 55 €, i altres procediments) en lloc d'un saló exclusiu ha estat vist per molts amb l'objectiu de reforçar la imatge d'una Reina que és austera i que s'allunya de les opulències.

Alguns dels seus fans es pregunten si serà aquest l'inici d'una nova tendència entre figures públiques? Vist el que s'ha vist, ens temem que no.