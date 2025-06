Lo pagas tú: El nuevo retoque estético de Letizia Ortiz

Con más de 50 años, la reina Letizia continúa siendo inspiración en belleza y estilo para muchas mujeres. Sin embargo, su última sorpresa no ha sido un vestido o un bolso exclusivo, sino un cambio menos obvio, aunque lleno de significado: un nuevo retoque en sus pestañas. Frente a cámaras y rumores, la monarca ha canalizado su hábito en tratamientos accesibles, huyendo del lujo ostentoso.

Amante de las operaciones: ya hemos perdido la cuenta

Doña Letizia fue vista la pasada primavera haciendo una parada poco habitual en Tetuán, al norte de Madrid. Con un look desenfadado: moño alto, unas gafas oscuras, pantalones vaqueros negros y zapatillas, entró en el centro All for me Estética Natural, un pequeño establecimiento con estética sencilla, precios públicos y una marcada inclinación por la cosmética ecológica.

Según algunos medios de la capital que hacen seguimiento de la monarquía, entre sus tratamientos oferta el popular lifting y tintado de pestañas; justo ese procedimiento que ha despertado la atención de especialistas.

| ¡Hola!, XCatalunya, The Times

La Casa Real no confirma estas operaciones

La Casa Real mantiene silencio sobre este tipo de citas personales, que no requieren declaración pública. Sin embargo, voces autorizadas como Rosa Ordóñez, formadora del centro Tu Cara Bonita, han analizado las imágenes de antes y después y no tienen dudas.

Según explica ella misma, Letizia ha recurrido a un lifting de pestañas: un tratamiento químico suave que curva y tinga la pestaña natural, combinándolo con queratina y vitaminas, logrando una mirada más abierta, rejuvenecida y favorecedora sin extensiones.

Desde el centro destacan que el procedimiento suele durar alrededor de una hora y su efecto puede perdurar hasta dos meses. Su precio aproximado —rondando los 40 €— lo convierte en accesible y repetible, ideal para mujeres que buscan un efecto visible sin subirse al tren de los retoques complejos. No obstante, el problema no está en el precio, sino en quién lo paga.

| Casa Real, XCatalunya

No es la primera vez ni será la última

No es el primer gesto de mejora estética en la historia de la reina: en 2008 la Casa Real confirmó una rinoplastia por motivos médicos que alteró ligeramente su perfil, y en años posteriores se ha hablado de ajustes sutiles mediante botox, ácido hialurónico o el conocido “fox eyes” . También han señalado un probable laminado de cejas que, combinado con una rutina holística, refuerza el marco de su mirada.

Un lugar barato

El gesto de acudir a un centro con precios “avanzados” (manicuras desde 6 €, limpiezas desde 55 €, y otros procedimientos) en lugar de un salón exclusivo ha sido visto por muchos con el objetivo de reforzar la imagen de una Reina que es austera y que se aleja de las opulencias.

Algunos de sus fans se preguntan si ¿Será este el inicio de una nueva tendencia entre figuras públicas? Visto lo visto, nos tememos que no.